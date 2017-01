(AMPLIACIÓN) RAJOY PRETENDE CONTAR CON EL PSOE PARA “RESOLVER TEMAS PARA 20 O 25 AÑOS”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció este jueves que gobernar es “muy difícil”, aunque subrayó que intentará “resolver temas para 20 0 25 años”. En este sentido, apuntó que ve al PSOE “intentando construir” para que así sea.

Rajoy se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, donde puso en valor que en esta legislatura ya se han alcanzado “algunos acuerdos importantes” para España, como el techo de gasto o los objetivos de estabilidad presupuestaria.

“Vimos en una situación en la que todos tenemos que actuar con la misma responsabilidad y el primero el Gobierno”, advirtió, antes de señalar que ahora “lo que toca” es “acordar” porque solamente con 137 escaños, los que tiene el PP, “no se puede gobernar”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que tratará de convertir una situación “que en teoría es muy difícil” en una “oportunidad” para resolver los retos que tiene el país a medio y largo plazo. Dicho esto, indicó que ve al PSOE “intentando construir en los temas” y agregó que “ahora hay una posibilidad” de resolver cuestiones “para 20 o 25 años”.

Reconoció, sin embargo, que difícilmente se va a producir ahora una gran coalición con este partido una vez se aclare su situación interna. “Me gustaría que en tres o cuatro temas pudiéramos tomar decisiones de medio y largo plazo y eso es lo que voy a intentar”, enfatizó.

En cuanto a la negociación de las cuentas públicas, reconoció que con Ciudadanos hay “avanzadas muchas cosas” porque ya se produjo un debate en el momento en el que se habló del techo de gasto. También, prosiguió, intentará ganarse el apoyo del PNV, que aún no tiene amarrado.

EL POPULISMO ES “DEMAGOGIA BARATA”

Rajoy afirmó que para él el populismo es “demagogia barata, hacer diagnósticos que no corresponden a la realidad, mentir, prometer arreglar todo”. “Gobernar es muy difícil, conviene estudiarse bien los temas, saberlos, escuchar a mucha gente y luego decidir”, razonó.

Así las cosas, manifestó que el populismo “no sirve absolutamente para nada más que para generar pobreza y división”. Admitió, además, que sería una “catástrofe” que en Europa se impusieran las fuerzas populistas de la extrema derecha.

Por último, Rajoy ensalzó los datos de paro registrados en la Encuesta de Población Activa (EPA) y reiteró que su gran prioridad es el empleo. “Si somos capaces de mantener la política económica, llegaremos a 20 millones de ocupados en 2020”, remarcó, aunque seguidamente recordó que aún no se ha recuperado el nivel de recaudación de administraciones de 2007.

Sobre el precio de la luz, subrayó que España no tiene los precios más altos de la Unión Europea, que las subidas están a niveles de los precios de 2015 y que “lo que depende del Gobierno está congelado”. “No todo en esta vida depende del Gobierno”, remachó.

