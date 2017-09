(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. PRINCIPIO DE ACUERDO CON CS PARA REDUCIR IMPUESTOS Y PROSEGUIR CON MEDIDAS YA IMPULSADAS

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este jueves un principio de acuerdo con el Gobierno para respaldar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, con unos 8.300 millones de euros destinados a bajar impuestos y a proseguir con medidas ya impulsadas.

Ya cuando se aprobó el 'techo de gasto' de esos Presupuestos, el pasado mes de julio, Rivera anunció que quedarían exentas de pagar IRPF las rentas del trabajo de hasta 14.000 euros y que se habilitaría una deducción o devolución a determinados colectivos.

No se trataría de un incremento del mínimo exento, que beneficiaría a todos los contribuyentes, sino de una reducción de la base imponible a las rentas del trabajo, de forma que el beneficio será únicamente para quienes ganen menos de 14.000 euros.

Rivera cifró este jueves que la bajada de impuestos supondrá un montante de unos 2.300 millones de euros y confirmó ese umbral de 14.000 euros de renta del trabajo para no pagar IRPF.

Además, habló de un "impuesto negativo" para las familias numerosas o con personas mayores o discapacitadas a cargo, sin concretar más, aunque lo que se acordó en el 'techo de gasto' se refería de forma concreta a cónyuge discapacitado a cargo.

También se beneficiarán de ese "cheque", dijo Rivera, las familias numerosas y habrá partidas específicas para la escolarización de niños de cero a tres años, ya que una de las "banderas" de la formación es la conciliación de la vida personal y laboral.

Además, el acuerdo permitirá dar "continuidad a nuevos derechos generados" como el complemento salarial, la tarifa plana para autónomos o el permiso de paternidad, que se alargará una semana más hasta las cinco en total.

Otro de los puntos del acuerdo es equiparar la retribución de la Guardia Civil con la de la Policía Nacional en un primer año, y seguir avanzando para que en los próximos cinco años esos dos cuerpos estén equiparados con la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra. No puede ser que los guardias civiles sean "los peor pagados", dijo, a pesar del yihadismo, de la defensa de las libertades en Cataluña o de la lucha contra la corrupción.

Rivera cree que si se cumplen esas condiciones los Presupuestos serán los del "alivio" para quienes peor lo han pasado durante la crisis y del "reconocimiento" a quienes han hecho un esfuerzo "titánico" para superarla.

