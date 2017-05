(AMPLIACIÓN) PEDRO QUEVEDO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

- El diputado de Nueva Canarias se encuentra en las islas y ni siquiera tenía previsto formar parte de la comisión. El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha sido elegido este jueves presidente de la comisión de investigación sobre la financiación del PP, a pesar de encontrarse en las Islas Canarias y de que ni siquiera tenía previsto formar parte de esa comisión.

Quevedo fue el candidato acordado por el PP y el PSOE como única opción para desbloquear la situación creada debido a los vetos entre unos grupos y otros, que mantuvieron a lo largo del día varios encuentros infructuosos con la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, para intentar desencallar la situación.

PP y PSOE se vetaban mutuamente para presidir esa comisión, mientras que Ciudadanos tampoco veía conveniente que la presidiera ni el PP ni el PDECat, punto en el que mostraban coincidencias con el PSOE. Por su parte, Unidos Podemos mantuvo hasta el último momento su apuesta por su propio candidato, Txema Guijarro.

El parlamentario de NC tuvo 217 votos a favor, mientras que Guijarro contó con 67 apoyos y hubo 46 abstenciones. Beatriz Escudero (PP) fue elegida vicepresidenta primera, Soraya Rodríguez (PSOE) vicepresidenta segunda, Txema Guijarro (Unidos Podemos) secretario primero y Marcial Gómez (Cs) secretario segundo.

EL PSOE LLAMA A QUEVEDO

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, llamó a Quevedo a primera hora de la tarde para pedirle que aceptara esa tarea y poder así constituir la comisión. Según explicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, Quevedo no figuraba en la lista de integrantes del Grupo Mixto para esa comisión, que preveía incluir a Jordi Xuclà, del PDECat, y a Óscar Matute, de EH Bildu.

Finalmente, a través de un escrito del Grupo Mixto cerca de las 17.00 horas de la tarde se formalizó la renuncia de Xuclà a ser integrante de este órgano y le sustituyó Quevedo, que en el momento de la votación se encontraba en las islas y no pudo ocupar su lugar en la Mesa una vez elegido.

Ante esta situación, Ciudadanos denunció el “pasteleo” del PP y el PSOE con los partidos que no han formado parte tradicionalmente del bipartidismo. Podemos vivió con cierta perplejidad este escenario y denunció una vez más lo que a su juicio es una “alianza” entre los “viejos partidos”.

Tras una jornada de continuos aplazamientos, puesto que la constitución de esta comisión estaba prevista al finalizar el Pleno, se formalizó pasadas las 17.30 horas. Poco después, NC confirmó a través de un comunicado que aceptaba la propuesta del PSOE para presidir esta comisión, a petición del Grupo Socialista, su socio electoral en los últimos comicios.

QUEVEDO ACEPTA “POR RESPONSABILIDAD”

El presidente de NC, Román Rodríguez, explicó que su grupo ha aceptado esta propuesta “por responsabilidad” y para evitar una situación de bloqueo, “a pesar de no estar entre nuestras aspiraciones". Además, con esta presidencia se cumple la tradición parlamentaria de que los grupos minoritarios presidan las comisiones de investigación.

No obstante, desde NC se puntualizó que la Presidencia de la comisión sobre la presunta financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy solo tiene la responsabilidad de ordenar y dirigir los trabajos y debates destinados a dirimir responsabilidades políticas, si las hubiere.

A la salida de la constitución, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó estar “satisfecho” con que Quevedo haya salido elegido para presidirla y agradeció a Xuclà haber estado “a la altura” renunciando a su puesto en la comisión para permitir que Quevedo pudiera ocuparlo y ser, finalmente, el presidente.

QUEVEDO SE INTEGRA EN LA COMISIÓN

Xuclá “no se ha convertido en un elemento de disensión” y “a pesar de su situación personal, de que algunos grupos de esta Cámara le han pretendido estigmatizar de forma absolutamente injusta, ha contribuido a buscar una solución”, valoró Rafael Hernando.

Hernando insistió en su reivindicación habitual de que esta comisión “tendría que ser una comisión en la que se investigaran las cuentas del conjunto de las formaciones políticas” y subrayó que “aquí se ha creado una comisión contra el PP”. “Esto me parece que en democracia no es razonable”, razonó.

Igualmente, la secretaria general del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, expresó su satisfacción por haber conseguido la constitución de la comisión, que confía que pueda empezar a trabajar la próxima semana para pedir “cuanto antes” la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rodríguez quiso despachar las acusaciones de Ciudadanos sobre el “pasteleo” con el PP para dar la Presidencia de la comisión a Pedro Quevedo. Según los “hechos objetivos”, subrayó, PSOE, Podemos y Cs pidieron la constitución de esa comisión pero después dos de esos partidos, los que se llaman “nueva política”, dijo, “han hecho de vieja política y a espaldas del PSOE han pasteleado con los sillones de esta comisión”.

LA PERSONA “ADECUADA”

Rodríguez dijo que Quevedo es una persona “adecuada” para presidir esa comisión, como lo es Ana Oramas para la de las cajas de ahorros, y consideró, además, que el PSOE ha demostrado que no tenía un interés particular en presidirla, aunque lo haga un socio electoral.

Aunque habrá que tener en cuenta la agenda institucional de Rajoy, Rodríguez expresó su confianza en que comparezca “cuanto antes” y que lo haga “sin la ventaja” de ser presidente del Gobierno, como ocurriría si lo hiciera ante el Pleno, sin posibilidad de “plasma” y “bajo la amenaza de cometer delito si no cuenta la verdad”.

Por último, la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, denunció que el PSOE haya prestado su “apoyo” al PP para “situar” en la Presidencia de dicha comisión a Quevedo, “la persona que quiere el PP”.

“El PP quería en principio a Xuclà, esa propuesta no ha sido bien recibida por la mayoría de los grupos parlamentarios y entonces el PP ha propuesto otro candidato que el PSOE le ha ayudado a situar en la Presidencia”, resumió, para agregar que su grupo al proponer a Guijarro pretendía promover un candidato que “no fuera puesto” por el partido al que se va a investigar.

