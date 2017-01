(AMPLIACIÓN) PATXI LÓPEZ PRESENTARÁ MAÑANA SU CANDIDATURA A LIDERAR EL PSOE

El diputado del PSOE por Vizcaya y exlehendakari Patxi López presentará mañana, domingo, su candidatura para liderar el Partido Socialista, según confirmaron a Servimedia fuentes socialistas.

La presentación de la primera candidatura que, oficialmente, da el paso a liderar el partido se producirá apenas un día después de que este sábado el Comité Federal aprobara el calendario para la celebración del Congreso Federal, que lo fija el 17 y 18 de junio, y las primarias en mayo.

El acto tendrá lugar a las doce del mediodía en la Fundación Diario Madrid, después de que López comunicara a los secretarios generales territoriales –también al líder del PSC- su intención de competir por el liderazgo del partido, a unos durante el Comité Federal y a otros al término del mismo.

El exlehendakari vasco y expresidente del Congreso de los Diputados es el primero que da el paso para presentarse a las primarias del PSOE después de que la dimisión de Pedro Sánchez el 1 de octubre dejara vacante la Secretaría General. Precisamente, López ha estado próximo al exlider socialista pero llevan tiempo sin hablar.

Para algunos, López tiene muchas posibilidades porque, como exlehendakari, encarna a la España más diversa y puede identificarse mejor con los militantes del partido, y consideran que su candidatura no perjudica al PSOE sino que sólo le complica al exlíder socialista Pedro Sánchez si quiere optar de nuevo a la Secretaría General.

No obstante, para otros dirigentes, López está cometiendo un error inmenso porque no alcanzará los apoyos de las federaciones mayoritarias. También hay quien dice que es prematuro valorar esta candidatura a la espera de si hay otras alternativas.

En la reunión del máximo órgano entre congresos, López optó por no participar en el debate sobre la fijación del calendario. A su entrada, a los periodistas no les aclaró si se presentaría y dijo que siempre ha defendido "que este proceso interno de primarias y de Congreso debiéramos hacerlo cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo interno para proyectarnos a la sociedad con un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha”.

Durante la celebración del Comité, su entorno decía que todavía no estaba tomada la decisión y que “pronto, en quince días” se sabría qué haría. Pero al término de la reunión, el propio López bromeaba con los periodistas diciendo que “muy pronto” iban a tener noticias suyas y la respuesta a si optaría a liderar el partido.

