(AMPLIACIÓN) LAS BASES DE PODEMOS APRUEBAN ENTRAR EN EL GOBIERNO DE PAGE EN CASTILLA-LA MANCHA

Las bases de Podemos han respaldado entrar en el Gobierno del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Se trata del primer Ejecutivo que compartirán PSOE y Podemos en una comunidad autónoma, a la espera del resultado de las asambleas que celebran los socialistas esta semana. Fuentes socialistas explicaron a Servimedia que por el momento el desarrollo de las mismas va “bien”.

La consulta de Podemos se cerró anoche y contó con la participación de 4.584 inscritos, de los que casi el 78% dijeron 'sí' a entrar en el Gobierno castellanomanchego, mientras que el 22% rechazaron esta opción.

Desde el partido celebraron la decisión de las bases de Podemos. Incluso el secretario de Organización, Pablo Echenique, aseguró que, “conscientes de lo arriesgado de la propuesta”, los adeptos del partido han decidido “poner los intereses de las personas por delante de los miedos o los cálculos electorales de los partidos”.

No obstante, esta consulta no ha contado con el apoyo unánime de todos sus dirigentes. Desde el sector anticapitalista afirman que Podemos no debe “subalternizarse” al PSOE y la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, considera que la entrada de Podemos en el Gobierno de García-Page supone un giro en las tesis defendidas por Pablo Iglesias en Vistalegre II.

Incluso los diputados castellanomanchegos de Podemos, José García Molina y David Llorente, han abogado por posiciones contrapuestas. García Molina pidió el ‘sí’ formulando una pregunta: “¿Queremos seguir en una posición de subalternidad frente al PSOE, aprobando sus presupuestos y dándoles el poder para ejecutar, o no, nuestras propias políticas?”. Por su parte, Llorente vinculó la entrada en el Gobierno del PSOE de Page a la aprobación de los presupuestos regionales y acusó al partido de formular en esta consulta una “pregunta tendenciosa” que no ha permitido ejercer a sus militantes el derecho a decidir.

