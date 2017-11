(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ DESCARTA UN PACTO TRAS EL 21-D CON “PERSONAS O PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTÁN FUERA DE LA CONSTITUCIÓN”

- Denuncia que Rajoy ha utilizado la “confrontación” con Cataluña para “tapar otras vergüenzas como la corrupción”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, descartó este martes un pacto de gobierno en Cataluña tras las elecciones autonómicas del 21-D de los socialistas con “personas o partidos políticos que están fuera de la Constitución”.

Así lo dijo en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, en la que insistió en que el PSC sale a “ganar” estas elecciones y ser la primera fuerza política en Cataluña para “acabar con la dinámica de bloques”.

En este sentido, dijo que “resulta bastante curioso que los comunes”, después de romper “unilateralmente” el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona que mantenían con el PSC, “ahora estén abogando por un acuerdo a tres en la Generalitat”.

Sánchez afirmó que los socialistas han “demostrado clarísimamente” que están “con el Estatuto de autonomía, con el autogobierno catalán y con la Constitución española y, por tanto, cualquier formulación que implique la gobernabilidad de personas o de partidos políticos que están fuera de la Constitución y del Estatuto no va a contar” con el respaldo del PSC para hacerse con el gobierno.

Así las cosas, marcó distancias con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque después de haber estado en los “últimos meses en una posición muy equidistante”, “ha tomado una posición equivocada de apoyar ahora mismo a los independentistas y seguir esa hoja de ruta y no tanto la que estamos defendiendo aquellos que abogamos por la transversalidad”.

Trasladado a la política nacional, Sánchez indicó una vez más que no será presidente “a cualquier precio”, cuando se le preguntó por la posibilidad de un pacto con grupos parlamentarios independentistas que asegura que rechazó en su primer intento de alcanzar La Moncloa.

El secretario general del PSOE afirmó que en Cataluña se está ante un “enorme fracaso político, del cual no tenemos que señalar a los jueces, sino exigirle a la política la solución, y en eso está el PSOE”.

A su juicio, el próximo 21-D se puede “empezar a dibujar una solución” porque ni las elecciones ni el 155 no son la solución sino que la convocatoria electoral “puede empezar a ser la solución si los catalanes apuestan por la concordia, la convivencia y el autogobierno que dice que representa el PSC, frente a la “imposición y el unilateralismo”.

En la misma línea se posicionó la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, quién negó la posibilidad de pactos con independentistas tras el 21-D. “Lo que tiene que quedar siempre muy claro es que los socialistas ni en España, ni por supuesto en Cataluña, van a tener ningún tipo de pacto de gobierno con aquellos que no están con la unidad de España y con aquellos que no apoyan la Constitución y el ordenamiento jurídico”.

RAJOY "TAPA" CORRUPCIÓN

Por otra parte, Sánchez denunció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha utilizado la “confrontación” política en Cataluña para “tapar otras vergüenzas como la corrupción”.

Subrayó que el PSOE ha ejercido una oposición de Estado y se ha situado junto al Estado “a pesar” de este Gobierno con el mantiene “enormes discrepancias”.

Por otra parte, puso a Rajoy al mismo nivel que Puigdemont cuando se le preguntó por las declaraciones del presidente de Gobierno en las que afirma que el presidente cesado de la Generalitat de Cataluña está “inhabilitado políticamente” por haber “engañado” a los ciudadanos de esta comunidad.

“Vincular la inhabilitación a la mentira, en boca de Rajoy, es cuando menos sarcástico”, dijo Sánchez, y añadió que el presidente “tendría que aplicarse en primera persona” esa premisa de la mentira después de haber “mentido muchos años” a los ciudadanos diciendo que no iba a subir los impuestos para después incrementarlos, por ejemplo.

