(AMPLIACIÓN) UNAS 10.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID CONTRA EL 1-O BAJO EL LEMA “ESPAÑA SOMOS TODOS”

Unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid, frente al Ayuntamiento de la capital, para mostrar su rechazo al referéndum ilegal de independencia en Cataluña bajo el lema de “España somos todos”.

La concentración estaba promovida por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), que convocó a la ciudadanía a manifestarse esta jornada “frente a los ayuntamientos de toda España”.

El coordinador nacional de Denaes, Enrique Cabanas, explicó a Servimedia que ha habido manifestaciones en 6.000 municipios de toda España, y que congregaron a ciudadanos bajo el lema “España somos todos”, en defensa de la “unidad de España”, y como muestra de apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante el “golpe de Estado separatista que se ha instalado en Cataluña”. Los organizadores elevan a 15.000 personas la asistencia a la concentración en Cibeles.

Esta organización había pedido en la convocatoria que no hubiera “discursos” ni se pronunciaran “manifiestos”, sino que solamente se leyeran algunos artículos de la Constitución bajo “el único símbolo que nos une a todos, que no es ni de izquierdas ni de derechas, el de la patria común e indivisible: la bandera de España”.

Algunas de las entidades y asociaciones adheridas a esta convocatoria fueron Cataluña somos todos, Hazte Oír, Comunidad judía del Principado de Asturias, Convivencia Cívica, Foro de Guardias Civiles’ y Grupo Estudios Estratégicos GEES, entre otras.

PROTESTAS EN BARCELONA

Por su parte, medio millar de personas se concentró este sábado frente al Ayuntamiento de Barcelona al grito de “somos catalanes y somos españoles” y para rechazar el referéndum independentista.

Los congregados frente al Ayuntamiento portaban banderas españolas constitucionales y lanzaron gritos como “Cataluña es España”, “somos catalanes y somos españoles” y “no votarem”, en referencia a que no participarán en el referéndum del 1-O.

En este sentido, una mujer que durante esta protesta coreó diversas consignas a través de un megáfono explicó a Servimedia que los manifestantes no pertenecían a ninguna formación política y que ella misma había decidido protestar porque llevaba veinte años viviendo en Cataluña y quería defender sus derechos frente a los planteamientos independentistas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso