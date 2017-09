(AMPLIACIÓN) EL PARLAMENTO APROBARÁ LA LEY DEL REFERÉNDUM TRAS LA SESIÓN DE CONTROL DEJANDO DOS HORAS PARA ENMIENDAS

- Forcadell suspende el Pleno y reúne a la Mesa para debatir la petición de reconsideración de los grupos no independentistas. El Parlamento de Cataluña votará la ley del referéndum esta mañana en cuanto acabe la sesión de control del Pleno ordinario, en torno a las 13.00 horas, y dejará dos horas para la presentación de enmiendas parciales.

Junts pel Sí y la CUP aprobarán previsiblemente en unos minutos esta decisión, avanzada por la portavoz del primero de estos grupos, Marta Rovira, quien pidió la palabra al inicio del Pleno y le fue concedida por la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, con la condición de que el resto de grupos pudieran hablar después por el mismo tiempo.

Rovira pidió formalmente votar en Pleno la inclusión de la tramitación de urgencia de esta ley en el orden del día al término de la sesión de control, algo ya aprobado por la Mesa en la reunión extraordinaria que se celebró a las 9.00 horas, y que, como estaba previsto, se ahorrara el debate de totalidad y el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries. Eso sí, sugirió dejar dos horas para la presentación de enmiendas parciales.

Suscribió la petición la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, que, como Rovira, justificó este procedimiento “reglamentario” por la presión del Estado español y apelando al presunto derecho a la autodeterminación de Cataluña. Ambas señalaron que el dictamen del Consell no es vinculante y por tanto no es necesario contar con él.

Forcadell tuvo que escuchar los reproches de Ciudadanos, Catalunya Sí que Es Pot, PSC y PP, que recordaron que está pendiente de que la Mesa responda al escrito de reconsideración que presentaron ayer los grupos de la oposición y que el Reglamento establece que los diputados deben tener a su disposición desde al menos 48 horas un texto que se va a tramitar y la ley del referéndum acaba de registrarse.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, protestó además que el Parlamento catalán haga de gestoría del Gobierno catalán y advirtió de que el Estado anulará todo lo que apruebe hoy la cámara, con lo que los independentistas están “injuriando” a la Cámara y convirtiéndola en “un teatro”.

ARBITRARIEDAD

En nombre del PSC, Ferran Pedret admitió que el objetivo independentista puede ser legítimo pero objetó que se convierte en “arbitrario” cuando se vulneran las formas y los derechos de los diputados de la oposición.

El portavoz adjunto del PP, Santi Fernández, abundó en estos temas y en la ilegalidad de todo el procedimiento y su contenido, que será suspendido cautelarmente en cuanto el Gobierno presente su esperado recurso al Tribunal Constitucional.

Desde Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela dijo que los que han defendido el referéndum siempre como ellos son los más interesados en que se respeten las garantías democráticas, y que de esta manera el propósito se deslegitima gravemente con una actitud “antidemocrática” que se presenta como “una astucia para burlar al Estado” y que esto es “engañar a la ciudadanía” y el truco no durará más que unos días y evitará cualquier reconocimiento internacional.

“El referéndum no autoriza a dejar en suspenso la legalidad catalana”, advirtió, rechazando que se tape la boca a la oposición y al Consell con un “procedimiento bucanero”. “Están planteando una desobediencia, no al Estado, sino a toda la legalidad catalana. Tener la mayoría no autoriza a suspender los derechos de las minorías. Es la esencia de la democracia”.

Ante las quejas de la oposición, Forcadell se vio obligada a reunir a la Mesa y la Junta de Portavoces para abordar el escrito de reconsideración de este tipo de tramitación de la ley del referéndum, pero la mayoría que ostentan Junts pel Sí y la CUP también en este órgano previsiblemente deparará el rechazo por parte de la Mesa de tal petición del resto de grupos y la votación y aprobación tanto de la modificación del orden del día para incluir la norma como su tramitación de urgencia.

