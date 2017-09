(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY RECLAMA DECLARAR “NULOS” LOS ACUERDOS DEL PARLAMENT Y DILUCIDAR LAS “RESPONSABILIDADES PENALES” DE FORCADELL

- El Gobierno considera que con Forcadell “ha muerto la democracia” en Cataluña. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitó este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que declare “nulos y sin efectos” los acuerdos adoptados hoy en el Pleno del Parlament encaminados a admitir a trámite la ley del referéndum y que se estudien “las responsabilidades penales que pudieran corresponder” a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa por incumplir el mandato constitucional.

Así lo expuso la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, en una declaración en el Palacio de la Moncloa para reaccionar a la “barbaridad democrática” que se está escenificando en el Parlamento de Cataluña. Bajo el mandato de Forcadell, dijo, “ha muerto la democracia en esta comunidad autónoma”.

Sáenz de Santamaría confirmó que el jefe del Ejecutivo ha firmado esta misma mañana un escrito en el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) una vez el Parlamento catalán ha vulnerado sus resoluciones.

En concreto, Rajoy se acoge a que las sentencias del 2 diciembre de 2015 y la del 5 de julio de 2017 dejan claro que no se puede hacer ningún acto enfocado al desarrollo de un referéndum de autodeterminación en España. En estas sentencias, recalcó Sáenz de Santamaría, se establecía “con absoluta claridad la prohibición expresa” de actuaciones que favoreciesen avanzar hacia un referéndum para promover la independencia de Cataluña.

RESPONSBILIDADES PENALES

Ante este “atropello a la democracia”, el Gobierno también ha solicitado al TC que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados hoy en el Parlament y que proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares “para explicar la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a la presidenta del Parlament y miembros de la Mesa por incumplir el mandato orgánico del TC.

Tras lamentar el “abochornante espectáculo” y el “falso debate” en el Parlament, la vicepresidenta denunció que Forcadell y el resto de miembros de la Mesa que hayan posibilitado la tramitación de la ley han incumplido el mandato del TC al rechazar las consideraciones de los grupos políticos e incluir en el orden del día del Pleno el debate y la aprobación de la ley del referéndum. Esta forma de proceder, valoró, “contraviene los fundamentos esenciales de nuestra Constitución y lo sentimientos más íntimos de cualquier demócrata”.

Frente a este “acto de fuerza contrario a la democracia” promovido por los independentistas, aseguró que el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy “garantiza que se mantendrá la dignidad de las instituciones”. “Los miembros de la Mesa saben lo que es constitucional y lo que no, y especialmente la presidenta del Parlament sabe lo que se puede o no someter a una votación en un Pleno de esa Cámara autonómica”, prosiguió.

A su juicio, “lo que no sabe la señora Forcadell es lo que es una democracia y lo que no”. Basándose en este razonamiento, llegó a la conclusión de que el Parlamento catalán, tal y como ha sido presidido, “demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia”. Dicho esto, avisó de que “votar esa proposición de ley tiene graves consecuencias”.

RESPUESTA CON "FUERZA Y SERENIDAD"

Así las cosas, manifestó que si finalmente esa proposición de ley se vota, el Gobierno solicitará al Consejo de Estado un informe sobre la constitucionalidad de lo tramitado y lo remitirá “inmediatamente”, previo acuerdo del Consejo de Ministros, al Constitucional. “Estamos defendiendo la ley en España y la democracia en Cataluña”, defendió la vicepresidenta.

Criticó que el Gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen estén demostrando su cara “más radical” y les avisó de que el Ejecutivo central no consentirá que se incumpla la ley en España y actuará “con toda la fuerza y la serenidad” que le otorga el Estado de Derecho y saberse en la obligación de defender los derechos de todos los catalanes.

“Que nadie duda que sabemos lo que tenemos que hacer y que lo haremos en cada momento” frente a episodios como el de hoy que constituyen “una patada a la democracia” y a la “decencia política”. “Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política”, confesó la ‘número 2’ de Rajoy.

Finalmente, valoró que “imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución, vulnerando los derechos de los parlamentarios y de los ciudadanos” demuestra que quienes están al frente de las instituciones en el Parlament y en la Generalitat “se acercan más a los regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia”, algo que es “bochornoso y vergonzante”.

