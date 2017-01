(AMPLIACIÓN) RAJOY ASUME QUE LOS ACUERDOS CON LA OPOSICIÓN SON UN “IMPERATIVO POLÍTICO” Y UNA “NECESIDAD INELUDIBLE”

- Remarca que hará “lo posible” para que la legislatura dure “el mayor tiempo”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió este martes que el diálogo con la oposición en la XII Legislatura es un “imperativo político” y una “necesidad ineludible”, ya que hoy en España “no hay alternativa a la negociación y eso significa hacer concesiones para alcanzar acuerdos”.

Rajoy hizo estas manifestaciones al participar en el Casino de Madrid el Foro ABC-Deloitte, donde señaló que 2016 ha dejado como enseñanza que “nunca” se puede renunciar al diálogo y que la política no ha de ser “un enfrentamiento eterno y estéril”.

“El diálogo es un imperativo político y una necesidad ineludible en situaciones tan complejas como la actual”, sentenció, antes de destacar esta situación exige gobernar “con moderación, prudencia y solvencia”.

Durante su discurso, Rajoy pronunció 14 veces la palabra “diálogo”, mientras que en 8 ocasiones utilizó “acuerdo” para referirse a la nueva forma en la que pretende gestionar su Gobierno, que está sustentado por 137 escaños del Partido Popular de los 350 que componen el Congreso de los Diputados.

Asimismo, apuntó que España encara 2017 con un ambiente político “mucho más sosegado y dialogante” y que este año se presenta con un horizonte “mejor” del que cabía imaginar hace unos meses, aunque “no exento de serios nubarrones”.

Así las cosas, lanzó un “mensaje de optimismo” pese a las “muchas incertidumbres” que a su juicio vive España. “Cualquier realidad ignorada prepara su venganza”, remarcó, al tiempo que dijo que también forman parte de nuestra realidad algunas “certezas que no debemos despreciar”.

Constató que la economía española en la actualidad se fundamenta “sobre bases sólidas”, que la sociedad española se ha caracterizado “siempre” por comportamientos “responsables y maduros” y que la sociedad en general gana más con el acuerdo que con los vetos y la exclusión.

“Sobre estas tres certezas podemos fundamentar una acción política que consiga hacer de este incierto 2017 otro año ganado para la confianza, para la recuperación económica y el bienestar”, dijo, para a renglón seguido expresar que espera que los “acuerdos” marquen “la tónica general de una legislatura larga y fructífera”.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS GENERALES

Rajoy aseguró que no tiene “ningún interés” en “no gastar” ni en “subir los impuestos” y habló de la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para ello, subrayó que se dirigirá a Ciudadanos, PSOE, Coalición Canaria y PNV “para intentar llegar a un entendimiento”.

“Hay avanzadas conversaciones, porque ya se hicieron antes con C’s y también con CC”, precisó, antes de añadir que ahora hablará con el PSOE y el PNV para intentar llegar a un entendimiento que posibilite aprobar las cuentas públicas. “Es muy importante que ya tengamos el techo de gasto y que transmitamos a las instituciones europeas que somos serios y que España va a intentar cumplir sus compromisos con la Unión Europea”.

A este respecto, reconoció que las cuentas públicas no requieren “necesariamente” el apoyo expreso del PSOE. Aún sin entendimiento con los socialistas, recalcó, “se podrían aprobar los PGE”. “Pero cuantos más apoyos tengamos, mejor”, arguyó.

En cualquier caso, descartó presionar al PSOE con nuevas elecciones si este partido se niega a facilitar un nuevo marco presupuestario. “Francamente no, voy a intentar que esta legislatura dure cuatro años, que sea larga y fructífera”. “Haré lo posible para que la legislatura dure el mayor tiempo”, apuntaló.

También reconoció que tiene “buena opinión” del presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández y bromeó diciendo que esta es una declaración que hace “sin ánimo de ofender” al socialista, al que “a lo mejor” no le hace “un favor” reconociendo que tiene “muy buena relación con él”.

Por último, descartó rotundamente la posibilidad de que se modifique el copago farmacéutico durante la actual legislatura.

