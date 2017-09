(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ DICE QUE “OBLIGARÁ” A RAJOY A ENCONTRAR UNA “SOLUCIÓN PACTADA” FRENTE AL INDEPENDENTISMO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que “obligará” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a encontrar una “solución pactada” frente al referéndum independentista del 1 de octubre que impulsa la Generalitat.

“La parálisis política de su Gobierno (de Rajoy) está paralizando la solución política en Cataluña”, indicó Sánchez en un acto del PSC en Badalona (Barcelona), en el que también intervino el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El líder de los socialistas reapareció en Cataluña, a una semana de la celebración de la consulta ilegal impulsada por Carles Puigdemont, para dar una imagen de “unidad” con el PSC con el propósito de hacer a Iceta “el próximo presidente de la Generalitat”.

“Nosotros no haremos lo que ha hecho Rajoy cuando era líder de la oposición. Aquí estamos para arrimar el hombro. Es verdad que tendremos que hacer muchas cosas, pero empezaremos a resolverlas cuando tengamos a Iceta como próximo presidente de la Generalitat”, dijo.

Sánchez dio comienzo a su intervención lanzando un mensaje de “orgullo y reconocimiento” a todos los concejales del PSC ante las presiones que estaban recibiendo por parte de la Generalitat para que cedan espacios municipales para el 1-O. “Soy muy consciente de los sacrificios personales, de las calumnias de los silencios sobrevenidos y de la incomprensión que puede haber en los ayuntamientos en los que gobierna el PSC”, indicó el dirigente socialista, quien celebró que “ahí es donde está el socialismo, defendiendo la legalidad y el acuerdo entre las partes”.

LA “FARSA” DEL 1-O

El líder socialista aseguró que el PSOE no va a participar en la “farsa” del 1-O, porque la Generalitat “quiere disfrazar de urnas un acto que no es democrático”.

Al mismo tiempo, dijo que “obligará” a Rajoy a encontrar una “solución pactada” frente al independentismo y consideró “que no es momento ni de siglas ni de ideologías, porque lo que nos estamos jugando va de sentimientos y de democracia, no de votos”.

Señaló también que “ni Cataluña es Puigdemont, ni España es Mariano Rajoy” y reivindicó que PSOE y PSC van a demandar “entendimiento y soluciones políticas” tanto a uno como a otro. “Cataluña es solidaria y España tiene en su corazón a Cataluña”, indicó.

“Cataluña y España”, continuó, “tienen que volver a ser países de derechos, recuperar el pacto intergeneracional que se ha roto y volver a reconciliar a los pueblos de España”. De este modo, incidió en la necesidad de reforma de la Constitución para “reconectar” a Cataluña con España y recordó a Puigdemont “que querer a Cataluña no es dividir a España” y a Rajoy “que defender la unidad no es confrontar territorialmente a los pueblos de España”.

Defendió, además, que el PSOE “es el único que comprende y el mejor que gobierna la diversidad territorial”, mientras que la actitud del presidente del Gobierno es la de “ignorar” el “problema” de Cataluña. “(Rajoy) lleva cinco años confrontando para ganar elecciones”, criticó.

Reivindicó la posición de los socialistas que quieren “dialogar y votar” frente a Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, que “está en la posición de fotógrafo” de esta situación. “Pues que se compre una cámara de fotos”, señaló respecto al líder de la formación naranja, del que vio “curioso” que se coloque “a la derecha del PP”.

También tuvo palabras para referirse al cantautor Joan Manuel Serrat, que ha asegurado que el referéndum del 1-O no es “transparente” ni representa a nadie. “Habría que recordar a quienes critican a Serrat que hace 50 años le señalaban por cantar en catalán. Habrá que recordarles también que por aquel entonces ya cantaba a la libertad y seguirá cantándole, y estoy convencido de que la mayoría de catalanes les seguirá escuchando”.

ICETA: “DIÁLOGO Y RESPETO A LA LEY”

A su vez, el primer secretario del PSC defendió que lo que quiere su formación es “diálogo y respeto a la ley” frente a un Rajoy que actúa “como un filtro solar” a través del cual no es posible el acuerdo.

Vio lógico que el Gobierno haga cumplir la ley. “El problema”, recordó, “es que han tenido cinco años para solucionar el problema” y descartó que la única respuesta del Estado sea la judicial. “En ningún caso se pueden limitar los derechos fundamentales ni suspender la autonomía”, puntualizó.

También tuvo palabras para Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes calificó de “temerarios que juegan con fuego”. Resaltó que el PSOE quiere poner fin “a la división y al enfrentamiento” actuando como “puente” entre las partes porque “la incapacidad política más gorda es la de Rajoy”.

Por último, Iceta emplazó a dialogar a Rajoy y a Puigdemont. “Aún estáis a tiempo. Podéis hablar y evitar un desastre”, dijo, para terminar su intervención dirigiéndose a Sánchez y trasladándole que “si fueras presidente, no habríamos llegado hasta aquí”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso