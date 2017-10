(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. NORMALIDAD EN EL CONGRESO ANTE EL DESARROLLO DEL PLENO EN EL PARLAMENTO CATALÁN

Google Plus

El Congreso de los Diputados vive un momento de normalidad y de expectación entre muchos parlamentarios ante el desarrollo del Pleno en el Parlamento catalán en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que asume el mandato que considera le han dado los ciudadanos en el referéndum ilegal del 1 de octubre pero que deja en suspenso la declaración de independencia.

En el Hemiciclo se encontraban en el momento del inicio del Pleno en la Cámara autonómica catalana los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente, así como los miembros de las direcciones parlamentarias del PP y del PSOE con sus portavoces a la cabeza, Rafael Hernando y Margarita Robles, respectivamente.

En el Congreso había el murmullo habitual, si bien se palpaba que no era una jornada cualquiera, como lo demostraba el hecho de que muchos diputados compartían auriculares y seguían la comparecencia de Puigdemont por Internet. Entre ellos, se encontraban el propio Iglesias; o el portavoz del PP Hernando.

De hecho, el inicio de la comparecencia del presidente de la Generalitat coincidió con la intervención del secretario de Análisis Político de Podemos, Íñigo Errejón. Como gesto a su diputado, Iglesias se quitó el auricular para atender a las palabras de Errejón.

Por su parte, los escaños de ERC y del PDECat estaban vacíos, mientras que los del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos estaban casi al completo. No obstante, la gran mayoría de los diputados presentes estaban ‘conectados’ a través de móviles, tabletas o portátiles pendientes de lo que ocurría en Cataluña.

A pesar de la expectación que despiertan las palabras del presidente de la Generalitat, no se resintió en ningún momento el Pleno que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y siguió el debate de las iniciativas que estaban fijadas en el orden del día. La última de la jornada fue la única que se refería expresamente a la situación de Cataluña, por una moción de Unidos Podemos, si bien, en muchas de las intervenciones de los parlamentarios se reclamó el respeto a la ley, el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la apelación al diálogo.

