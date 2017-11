(AMPLIACIÓN) MONEDERO SE ENZARZA CON EL PP EN EL SENADO, QUE LE AMENAZA CON TENER QUE RESPONDER ANTE LOS TRIBUNALES

- Sobre la financiación de Podemos. El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se enzarzó este lunes con el Partido Popular en el Senado, donde compareció en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, tras la cual el senador popular Luis Aznar le amenazó con tener que responder ante los tribunales por haber “mentido” acerca de la financiación de la formación morada.

Monedero calificó este lunes de “espuria” esta comisión, un órgano en el que, según denunció, el PP estuvo “envalentonado”, “mintió” y quiso colocar un "manto de sospecha" sobre la financiación de Podemos.

En declaraciones al fin de su comparecencia, Monedero cargó contra el senador del PP que le interrogó en este órgano por realizarle en todo momento “preguntas en B”. “Quieren seguir haciendo ruido”, subrayó el exdirigente de Podemos, que afirmó que no le consta que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya cobrado dinero negro procedente de países como Venezuela e Irán, como sí indicó hoy en la comisión Enrique Riobóo, exsocio de Pablo Iglesias y director del canal 33.

En este sentido, Monedero enseñó distintos carteles en los que se podían leer noticias que recogían que los tribunales han archivado un total de 14 querellas contra el partido de Pablo Iglesias.

Acusó también al PP de utilizar “el dinero de todos” los españoles en esta comisión para convertirla “en un plató de 13 TV”. “El Senado queda hoy un poquito más desprestigiado”, denunció ante los medios de comunicación Monedero, quien criticó que el Senado sea una Cámara creada “para frenar cualquier tipo de cambio”.

La tensión entre Monedero y Aznar fue tal que incluso se intercambiaron palabras de desaprobación cuando ambos se disponían a declarar frente a los periodistas.

EL “CIRCO” DE MONEDERO

Por su parte, Aznar afirmó al fin de esta comisión que el exsecretario de Proceso Constituyente del partido morado quiso convertir su comparecencia “en una especie de circo” y de “debate de plaza pública al que no tenemos que entrar”.

Dijo sobre la financiación de Podemos que es una “nebulosa” y que el sistema de asociaciones sin ánimo de lucro que existen alrededor de la formación es “muy intrincado” y “no está claro”.

En la parte final de su intervención en esta comisión de investigación, Aznar calificó de extraño que Monedero financiara con su dinero un año del programa 'La Tuerka' y admitiera que no cobró como tertuliano de este programa de televisión. Sí admitió que de su patrimonio total de alrededor de 700.000 euros, unos 400.000 los recibió del régimen de Venezuela.

“Usted e Iglesias son opacos. Me parece muy lógico que haya venido aquí a montar su número para escapar de las costuras. Probablemente va a tener que responder (ante los tribunales) porque ha mentido”, espetó Aznar a Monedero.

En ese momento, la presidenta de la comisión, Rosa Vindel, le trasladó a Monedero que no podía intervenir por última vez en este órgano porque Aznar no le había realizado ninguna pregunta en su intervención final y, acto seguido, el micrófono se apagó para el cofundador de Podemos.

