(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. UNIDOS PODEMOS PRESENTA LA MOCIÓN DE CENSURA COMO ALTERNATIVA "SERIA Y POSIBLE" AL PP

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, presentó este viernes la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como un "mensaje de esperanza" y la demostración de que existe una alternativa "seria, contundente y posible" al Partido Popular. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se presenta como candidato alternativo.

Irene Montero, junto a los portavoces de todas las formaciones y las confluencias que forman parte de ese grupo parlamentario, compareció en rueda de prensa en el patio del Congreso de los Diputados después de registrar la moción de censura anunciada semanas atrás.

Aunque al PP y al Gobierno les gustaría que sus "prácticas de saqueo" quedaran impunes, dijo Montero, existe una "alternativa seria, contundente y posible" para construir un país nuevo, que respeta los derechos humanos, los principios democráticos, y que no tolere las prácticas "autoritarias".

IMPERATIVO ÉTICO

La presentaron como un "mensaje de esperanza" y de demostración de que "ahora se puede echar del Gobierno al PP", y también como un "imperativo ético" ante la situación de "emergencia democrática" que vive España debido al cúmulo de casos de corrupción que afectan al PP.

Los firmantes de la moción acusan al PP de "saquear" lo público y Montero preguntó abiertamente qué formaciones "seguirán sosteniendo con sus votos al PP en el Gobierno" pese a tener una oportunidad de respaldar una alternativa.

Ante la pregunta de si cree que Podemos hizo lo mismo al no apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Montero apeló a las propias declaraciones del exsecretario general del PSOE en las que responsabilizó a poderes "con nombres y apellidos", como Juan Luis Cebrián o César Alierta, de que no se pudiera fraguar un acuerdo entre ambos.

Precisamente la moción de censura, respondió, busca "recuperar la democracia para los ciudadanos" e impedir que esos poderes sigan decidiendo sin presentarse a las elecciones.

Insistió en que, ante una moción de censura que implica poder echar al PP del Gobierno, votar algo diferente al respaldo supone de hecho "sostener" a ese partido, aunque serán los ciudadanos los que tendrán que analizar los argumentos de cada cual.

Montero aseguró que a lo largo de las semanas transcurridas desde que anunciaron la moción de censura las fuerzas que forman Unidos Podemos han constatado que Pablo Iglesias es la persona "que mejor puede encabezar" el proyecto, porque "no tiene miedo al PP" ni ningún acuerdo con ese partido ni con las oligarquías económicas y financieras que trabajan "activamente" para sostener al PP.

INSTITUCIONES PARASITADAS

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, alertó de que está "en juego" la legitimidad de unas instituciones "parasitadas" por el PP, que las ha utilizado para beneficio propio a costa de destruir conquistas sociales logradas por generaciones de españoles.

El portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, se refirió a la moción de censura como un "antídoto" contra la enfermedad que sufre España en forma de precariedad, desigualdad, corrupción, impunidad e imposiciones autoritarias debido a las políticas del PP, que en Cataluña tienen además una dimensión particular por la negativa de ese partido a buscar una solución política a las "aspiraciones democráticas mayoritarias de la sociedad catalana" de decidir su futuro en una consulta.

Antón Gómez Reino, portavoz de En Marea, subrayó que los votantes reclaman "acciones claras y contundentes" para acabar con la corrupción ante una "metástasis que no entiende de maquillajes" y sobre la premisa de que "los números dan" para sacarla adelante.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso