(AMPLIACIÓN) MANCHESTER. DASTIS CONDENA EL “MISERABLE ACTO" Y DICE QUE LA SEGURIDAD “AL CIEN POR CIEN NO ESTÁ GARANTIZADA”

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, expresó este martes su “más enérgica” condena y repulsa por el “miserable acto” terrorista perpetrado anoche en Manchester y llamó la atención sobre el hecho de que la seguridad “al cien por cien no está garantizada”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su participación en un desayuno informativo celebrado hoy en Madrid.

El atentado tuvo lugar anoche al registrarse una explosión en el Manchester Arena al término de un concierto de la cantante Ariane Grande, causando al menos 22 muertos y 59 heridos.

El ministro condenó de manera “enérgica” el atentado y expresó su repulsa por un “acto tan miserable”, en el que “las principales víctimas son inocentes, incluso niños que podrían estar acudiendo a su primer concierto”.

Trasladó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y su apoyo al Gobierno británico, ya que “en este asunto no hay ‘Brexit’ que valga”.

También mandó un mensaje a los terroristas: “No vamos a parar hasta dar con ellos y que cumplan en la cárcel todo el tiempo que se merecen”.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia española indicó que de momento parece que no hay españoles entre las víctimas, si bien afirmó que todas ellas son “seres humanos” y su muerte es “igualmente lamentable independientemente de su nacionalidad”.

El jefe de la diplomacia española puso de manifiesto que el hecho de que no haya víctimas españolas “siempre es un alivio”, pero no es suficiente para olvidar que este tipo de atentados puede suceder “en cualquier momento” y manifestó que la “seguridad al cien por cien no está garantizada”.

Por ello, incidió en la conveniencia de que todos los Estados miembros de la UE trabajen juntos y compartan toda la información de que disponen para combatir el terrorismo partiendo de la base de que “nadie está exento y protegido contra esta locura”.

Reconoció que compartir información sobre estos asuntos es “algo delicado”, si bien afirmó que “cada vez hay más consciencia” de que para estar suficientemente protegido contra esta amenaza compartir información es “importante”.

La Embajada de España en Londres y el Consulado en Manchester están en contacto permanente con las autoridades locales para recabar datos sobre las víctimas del atentado, muchas de ellas niños que asistían al concierto de la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena.

El Gobierno español ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono de emergencia consular +447801371704. Asimismo, ha facilitado un teléfono de emergencia de la Policía británica: +441618569400.

