(AMPLIACIÓN) PSOE. FERRAZ INTERRUMPE EL PROCESO Y COMPLETARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS AVALES ESTE VIERNES

- El elevado número de avales y la desconfianza raletizan el proceso. El recuento de avales que los candidatos han presentado en la sede del PSOE se ha interrumpido y no concluirá esta noche porque la verificación de los datos se ha aplazado hasta este viernes a las 9.30 horas, según han acordado las tres candidaturas - Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez- con la Comisión Federal de Ética y Garantías que supervisa el proceso y el Comité Organizador de las primarias a la Secretaría General.

Según explicaron fuentes socialistas, el elevado volumen de avales que los candidatos han presentado, más de 130.000, ha provocado un retraso en el recuento porque el procedimiento está pensando para las cifras de ediciones anteriores, que eran inferiores.

Por ello, las dos máquinas que escaneaban los formularios con las firmasy los datos no dan abasto para certificar los avales.

De esta manera, hasta este viernes no se sabrá cuántos de los avales presentados por los aspirantes son válidos.

En el primer cómputo de firmas ya hay variaciones respecto a los datos que las distintas candidaturas han ofrecido a los periodistas. Los avales conseguidos por Patxi López caen de los 12.000 a los 11.600; en cuanto a Díaz, la cifra ha pasado de los 62.617 avales a los 63.003, y en lo que se refiere a Sánchez, se ha pasado de los 57.369 a los 57.000 aproximadamente.

Ante esta situación por el elevado número de avales a contrastar, se acordó que esta noche se concluirá con la recepción de los datos y su incorporación al sistema, lo que estiman puede prologarse hasta las 3 de la madrugada. Es decir, el proceso de escaneo y grabación de los datos de los avales presentados.

Y se ha aplazado hasta las 9.30 horas el inicio del cotejo de los avales con el censo de militantes así como con los avales de todas las candidaturas para desechar duplicidades.

A partir del momento en que se conozcan los datos provisionales, que se calcula no antes del mediodía, se abrirá un plazo de reclamaciones y recursos que finalizará el próximo 8 de mayo, momento en el que se procederá a la proclamación de las candidaturas oficiales. La campaña de información se desarrollará entre los días 9 y 20 de mayo, y la votación será el domingo 21 de mayo.

DUDAS

Con el objetivo de que sea garantista el proceso, el recuento se está siendo muy manual y es ahí donde se ha producido ciertas diferencias entre las candidaturas de Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez.

Según fuentes consultadas por Servimedia, el volumen de avales presentados ha derivado en que el tiempo para la verificación de los avales por parte de la empresa externa contratada se estaba prolongado. En un momento de la noche, el gerente de Ferraz planteó que esos 55 empleados se marcharan y su labor fuera realizada por trabajadores del PSOE.

TENSIÓN

Ante este hecho, los representantes de la candidatura de Sánchez se han negado, lo que ha provocado un plante de los trabajadores del PSOE que se han indignados porque se haya desconfiado de su labor.

Esta situación generó cierto momento de tensión en la sede de Ferraz hasta el punto que los coordinadores principales de todas las candidaturas se dieron cita en la sala de recuento.

Pese a este escenario, el proceso ha continuado y las candidaturas y la Comisión de Garantías acordaron dividir el proceso de recuento de avales y aplazar a las 9.30 horas el inicio del cotejo de los apoyos.

