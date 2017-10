(AMPLIACIÓN) INTERIOR SITÚA A FERRÁN LÓPEZ COMO SUSTITUTO DE TRAPERO EN LA JEFATURA DE LOS MOSSOS

Google Plus

El Comisario Superior de Coordinación Territorial de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López, sustituirá al hasta ahora mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que esta mañana fue cesado de su cargo por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, nada más asumir las competencias autonómicas de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña, en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, este relevo “se realizará desde la máxima consideración al escalafón” de los Mossos y “aplicando de esta manera un criterio de escrupuloso respeto a la jerarquía” de este cuerpo policial.

Así, indican en el citado comunicado, “se materializa el principio de respetar el escalafón existente en la Policía Autonómica de Catalunya, que fija a este comisario como sustituto en caso de ausencia o ceses del anterior mayor”.

Fuentes gubernamentales precisaron a Servimedia que, aunque López no tiene rango de ‘mayor’ como sí lo tenía Trapero, asumirá sus mismas competencias.

Trapero tomó posesión como mayor de la policía catalana el pasado mes de abril en un acto en el Palau de la Generalitat en el que estuvo arropado por el expresidente Carles Puigdemont, cuyo cese anunció anoche el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Zoido cesó este sábado a Trapero nada más asumir las competencias autonómicas de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, según aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una orden INT/1038/2017 publicada junto al cese de todos los altos cargos de la Generalitat y la asunción de sus competencias en los respectivos ministerios del Gobierno de España.

Los ceses aprobados el viernes en la Generalitat de Cataluña no afectaban al hasta ahora mayor de los Mossos, pero fuentes del Ejecutivo aseguraron a Servimedia que el ministro del Interior lo sustituiría en breve.

De este modo, el cese debía decidirlo y firmarlo el propio ministro al asumir en su departamento las competencias de la Consejería de Interior de la Generalitat.

López, que hasta ahora era número dos del cuerpo policial, también se repartirá con el secretario general de Interior las tareas técnicas del director general de la Policía, cuyo puesto se ha decidido no cubrir, según el Ministerio del Interior.

La Secretaría General de Interior estará representada por Juan Antonio Puigserver, actual secretario general técnico del Ministerio del Interior.

“Se trata de una sustitución de carácter puramente técnico, que recae en un profesional gran conocedor de las materias de seguridad e Interior y que es miembro de la Junta de Seguridad de Cataluña", destaca el comunicado.

Al mismo tiempo, asegura también que la mayor parte de su etapa profesional la ha desarrollado "en Cataluña y que habla catalán".

