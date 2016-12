(AMPLIACIÓN) INTERIOR INVESTIGA VÍNCULOS CON ESPAÑA DEL TERRORISTA DE BERLÍN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este sábado que las fuerzas de seguridad españolas investigan “posibles relaciones” del autor del atentado de Berlín, Anis Amri, con España y “con alguna persona en concreto, sobre todo”.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Servimedia, Zoido dijo que estas investigaciones se han iniciado a partir de “datos recibidos de las autoridades alemanas”, y no quiso ofrecer más datos por la prudencia a que obligan este tipo de actuaciones.

La Cope informó ayer de que la Guardia Civil ha detectado un vínculo entre Anis Amri y España y que se ha puesto ya en conocimiento de ello a la Audiencia Nacional. Se trataría de una relación a través de redes sociales entre el presunto terrorista y otro individuo en España no fichado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni relacionado hasta ahora con ninguna actividad vinculada con el yihadismo, y que aparenta estar en su círculo de contactos o amistades.

El ministro se mostró convencido de que la actuación coordinada de las policías europeas y la buena labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas conseguirán acabar con la “lacra” del terrorismo de Daesh igual que se ha acabado con ETA.

Tras recordar que desde que se activó la alerta 4 se han detenido a 174 yihadistas en España, Zoido hizo un llamamiento a la calma de los ciudadanos, porque “en España se está trabajando mucho y bien” “y nosotros nos estamos ocupando todos los días de que los españoles no sientan temor”.

En esa dirección, subrayó que con motivo de estas fiestas de Navidad, se ha realizado un despliegue policial “muy importante” en áreas de transporte y zonas de alta concentración de personas.

"NO ES UNA PRIORIDAD"

Por otra parte, el ministro aseguró que la reagrupación de presos de ETA “no es una prioridad” en estos momentos y no ha “decidido nada” al respecto.

Zoido manifestó que “lo primero que tiene que hacer la banda terrorista es entregar las armas, rendirse, aceptar la ley, pedir perdón sincero a las víctimas y pensar en la tragedia que ha causado”.

Añadió que, en contra de lo que sostienen algunas formaciones independentistas como Bildu, los reclusos de ETA “no están haciendo ningún sacrificio”.

“No hay ningún preso de ETA que tenga un sufrimiento mayor que el de cualquier otro ciudadano español o extranjero que esté cumpliendo pena. Ellos están en la cárcel no por independentistas, sino por un delito de asesinato, extorsión o amenaza”, subrayó Zoido.

A su juicio, “no debemos confundir nunca entre las víctimas y los verdugos: las víctimas están fuera y los verdugos dentro”. “Primero que entreguen las armas, que se disuelvan y que la ley actúe; después ya se tendrán en cuenta las circunstancias”, remarcó el ministro de Interior.

