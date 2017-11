(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY VE “INHABILITADO POLÍTICAMENTE” A PUIGDEMONT Y TRABAJARÁ “PARA QUE NO GANE” EL INDEPENDENTISMO

- Dice que “sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciera conseller”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio este martes por “inhabilitado políticamente” al presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por haber “engañado” a los ciudadanos de esta comunidad y remarcó que trabajará para que “no ganen” las formaciones independentistas en las elecciones convocadas para el 21 de diciembre.

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Servimedia, Rajoy defendió que “el Gobierno ha hecho su función” con la aplicación de este precepto constitucional y, por lo tanto, “ahora le toca a la gente” decidir el futuro de Cataluña en las urnas el próximo 21-D.

En cualquier caso, advirtió de que el Gobierno resultante de estos comicios ha de cumplir la ley, ya que “los independentistas no son de mejor condición”. “Vamos a trabajar para que no ganen las formaciones independentistas”, prometió, al tiempo que hizo una llamada a la “participación masiva”.

Precisó, asimismo, que el artículo 155 de la Carta Magna se ha puesto en marcha con el objetivo de que tras las elecciones y la constitución de un nuevo Ejecutivo “deje de aplicarse”. “El 155 está ahí siempre pero es excepcional”, subrayó el presidente del Gobierno.

“LA HISTORIA DE UN GRAN ENGAÑO”

Considera que Puigdemont y el que fuera su equipo en el Govern está “inhabilitado políticamente” por haber protagonizado “la historia de un gran engaño”. “Ahora dice el señor Puigdemont que a lo mejor hay otra fórmula distinta a la independencia. ¡Oiga, pues podría usted haberlo dicho antes!”, criticó.

Aunque hizo especial hincapié en que “inhabilitado solo está aquel que lo es por una decisión de los tribunales”, manifestó que “gente así está inhabilitada políticamente”, si bien es verdad que pueden presentarse a las elecciones y les pueden votar en los comicios.

“Es muy difícil que yo pueda ponerme en la cabeza del señor Puigdemont y no tengo ningún interés en hacerlo”, valoró sobre las palabras del expresidente catalán diciendo que "siempre" ha estado abierto a aceptar "otra relación con España" y que "aún es posible" una solución alternativa a la independencia.

Para Rajoy, “sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciera conseller”. “Creo que no tendría ningún sentido”, arguyó, para a renglón seguido tildar de “ciertamente complicada” la situación actual de Puigdemont, que está en Bruselas “porque se ha querido ir”.

CAMPAÑA PUIGDEMONT, “PURAMENTE VICTIMISTA”

Vaticinó una campaña “puramente victimista” si al final Puigdemont se presenta como candidato del PDeCat y dijo que comparecer ante la Justicia española días antes de las elecciones autonómicas puede provocar que “mucha gente” piense “que ya está bien de hacer tonterías”.

Explicó que su última conversación con Puigdemont fue “ya hace unos meses” y “muy frustrante” porque sólo le daba margen para hablar de los términos y procedimientos del referéndum, lo que se antoja una “negociación imposible”. En palabras de Rajoy, ese “enorme error” llevó a la “situación de ruptura” posterior y a activar el artículo 155.

En este punto, Rajoy rechazo haber sido “timorato”, ya que aplicó el 155 pese a su carácter excepcional y lo hizo cargado de “razones”. “Nunca hubiéramos querido llegar nadie a aplicar el 155, pero lo hemos aplicado porque se ha roto la lealtad institucional, que es la base del sistema descentralizado que nos hemos dado”, apuntaló.

Eso sí, evitó pronunciarse sobre las resoluciones judiciales que afectan a los miembros del Govern cesado y a los de la Mesa del Parlament, escudándose en que el presidente del Gobierno “lo que tiene que hacer es callarse y acatarlas” y avisó de que “si todos hiciéramos lo mismo, nos iría muy bien”.

APOYO EUROPA

Aseguró que se ha sentido “respaldado, apoyado y reconfortado” por todos los socios europeos, ya que esta “operación” del independentismo ha ido “contra los propios fundamentales de la Unión Euoropea, el imperio de la ley y el Estado de Derecho”. “Aquí se ha abofeteado a la ley”, aseveró.

En este sentido, catalogó de “impecable desde el primer segundo” la actuación de la primera ministra británica y también descartó que el “problema” con Bélgica haya sido provocado por su primer ministro, que “en todo momento” ha tenido un comportamiento “leal” con el Gobierno español.

Por otro lado, hizo una defensa cerrada de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que el 1 de octubre pusieron de su parte lo “necesario” para que “las cosas funcionaran razonablemente”. “Hicieron una labor importante”, reseñó, aunque reconoció que “es verdad que no siempre se hacen las cosas bien al 100%” porque “no pudieron hacerse” con todas las urnas.

LA EQUIPARACIÓN SALARIAL ES “DE JUSTICIA”

También reconoció que le gustaría lograr la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra. “Desde luego, está en el interés del Gobierno hacer justicia y que estas cosas se vayan resolviendo poco a poco”, indicó el presidente.

Defendió los operativos policiales desplegados el pasado miércoles en la huelga convocada en Cataluña por sindicatos independentistas y lo valoró más como “una actuación por parte de extremistas radicales que estaban practicando su habitual juego”. “No tuvo prácticamente ningún seguimiento, pero lo que hicieron fue intentar que el transporte no funcionara”, señaló.

Rajoy especificó que durante esta huelga hubo “más de 200 personas y vehículos identificados” y se han abierto los procedimientos, “en algunos casos judiciales y en otros administrativos”, para “sancionar a esa gente”, que ya está “fichada”.

A este respecto, el presidente del Gobierno denunció las escenas “verdaderamente dramáticas” que se vivieron ese día y que son “muy reveladoras de la calidad humana de quien es capaz de colocar a un niño en una autopista para que no puedan circular los coches”.

CAMPAÑA DE BULOS

En cuanto a la presunta campaña robotizada para lanzar bulos para desacreditar a la democracia española, aseguró que “en absoluto” sospecha que el Gobierno de Rusia. “Solo puedo hacer afirmaciones de hechos probados. Lo que sí digo es que el 55% de estos perfiles falsos estaba en Rusia y que el 30% en Venezuela”, expuso.

“Vimos que efectivamente había una gran avalancha y un gran esfuerzo perfectamente organizado utilizando robots para lanzar noticias falsas contra España y que se movieran en la red”, explicó, antes de comentar que “estas cosas han ocurrido en Europa en los últimos tiempos” y es una “batalla” que hay que seguir dando.

Por último, a modo de curiosidad, Rajoy no descartó que vaya a tomar cava catalán durante las vacaciones navideñas que pasa en Sanxenxo. “Puedo brindar con cava catalán e incluso con albariño gallego o rioja. Con cualquiera, ¡para mí todos son españoles!”, remachó.

