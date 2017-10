(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. VARGAS LLOSA PROCLAMA QUE "NINGUNA CONJURA INDEPENDENTISTA DESTRUIRÁ LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

- "España es una tierra de legalidad y eso el independentismo no lo va a destruir". El escritor español y peruano Mario Vargas Llosa proclamó este domingo en Barcelona ante miles de personas que se manifestaban por la unidad de España que "ninguna conjura independentista destruirá la democracia española" y recordó que la nación española tiene "500 años de historia" que los secesionistas no pueden fragmentar.

El Premio Nobel de Literatura fue el encargado de pronunciar un discurso como punto final a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana y que congregó a más de un millón de personas en la Ciudad Condal con banderas de España, de Cataluña y de la Unión Europea como rechazo a la declaración de independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende aprobar la próxima semana en el Parlamento de Cataluña.

"Se necesita mucho más que una conjura independentista para destruir 500 años de historia", dijo el escritor. "No lo vamos a permitir. Aquí estamos ciudadanos pacíficos que creemos en la coexistencia y que creemos en la libertad".

Vargas Llosa afirmó en nombre de los manifestantes, que han abarrotado el centro de Barcelona en defensa de la unidad de España, que esta movilización multitudinaria demuestra a los "independentistas minoritarios que España es un país moderno que ha hecho suya la libertad y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere reducirlo a país tercermundista".

“Desde hace algún tiempo el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. ¡Para eso estamos aquí! ¡Para pararlo!”, gritó ante el aplauso de los miles de congregantes que no pararon de interrumpir en esta mañana “soleada del otoño catalán” el discurso de Vargas Llosa con consignas en contra del independentismo.

Reivindicó a los presentes como “catalanes democráticos” que “no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos” y que tampoco “consideran al adversario un enemigo”, sino que “creen en la libertad, el Estado de derecho y en la Constitución”.

“LA CONJURA INDEPENDENTISTA”

En esta contundente y reivindicativa intervención del Premio Nobel, defendió que “estamos armados de ideas y de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse” y que “ninguna conjura independentista la destruirá”. Estas fueron las palabras que más vítores provocaron desde el público, que comenzó a jalear "Viva España".

Aludió en este momento a la marcha de la sede social de algunas empresas y bancos de Cataluña a otras ciudades españolas “como si fuera una Sudán medieval acosada por la peste” y dijo en nombre de todos no querer que los “ahorristas catalanes” retiren su dinero por la inseguridad jurídica existente.

“Queremos que los capitales y las empresas vengan a Cataluña para que vuelva a ser como tantas veces en su historia, ¡la capital industrial de España! ¡La locomotora de su desarrollo y su prosperidad! Queremos que Cataluña vuelva a ser la capital cultural de España como era cuando vine a vivir aquí”, evocó al referirse a los últimos años de la época franquista.

Recordó que España es "un país antiguo" con más de 500 años de historia, ya que hace más de cinco siglos que los catalanes unieron su historia a la de "vascos, gallegos y andaluces” para “crear esta sociedad multicultural y multilingüista que es España".

También tuvo palabras para los peruanos que estuvieron presentes en esta manifestación, que vinieron en esta jornada “para decirles a los amigos catalanes que no están solos”, “que estamos con ellos” y “queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad”.

