(AMPLIACIÓN) EL PSOE DICE QUE LA “IMAGEN” DE RAJOY TESTIFICANDO “NO ES BUENA PARA ESPAÑA Y LA CREDIBILIDAD DEMOCRÁTICA DEL PAÍS”

El PSOE considera que la “imagen” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificando en la Audiencia Nacional tiene un “fuerte contenido” porque “es la imagen de España” y, por tanto, “no es una buena imagen para España y la credibilidad democrática de este país”.



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hizo estas consideraciones, en la rueda de prensa para dar cuenta de la Permanente de la Ejecutiva, ante la comparecencia de Rajoy el miércoles 26 como testigo por la ‘trama Gürtel’.

Ábalos reclamó que el también presidente del PP diga la “verdad” ante las “cuestiones importantes” que le pregunten y “arroje claridad y luz” sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

Para el PSOE, la comparecencia de Rajoy “no es una banalidad” porque “no ha ocurrido nunca” que un presidente del Gobierno de España “en activo” tenga que explicarse ante la Audiencia Nacional. El dirigente socialista subrayó que el presidente “no lo hace por voluntad propia” sino que, después de haber sido requerido por el tribunal, ha intentado poner pegas a su comparecencia. "No lo hace voluntariamente y no es un elemento colateral, accesorio o circunstancial del proceso. No es que Rajoy pasara por allí, es que la Audiencia cree que su testimonio es relevante", agregó.

El PSOE quiere ahondar en el “hecho más importante” de esta semana y criticó que el PP quiera minimizar la testifical de Rajoy, porque el presidente ha tenido un “importante protagonismo” y “responsabilidades de altura” en algunas cuestiones que están dilucidándose en el caso para ver si el PP ha acudido “dopado” a elecciones.

El dirigente socialista indicó que esta declaración de Rajoy ante la Audiencia será el "inicio de otras comparecencias" porque también está citado por la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP y, después, en el juicio sobre los ‘papeles de Bárcenas'.

El PSOE reclamó a Rajoy que diga "la verdad" al entender que le sería “muy difícil” a Rajoy “no ver ciertas cosas” de las que se juzgan porque ya tenía responsabilidades en el PP.

