(AMPLIACIÓN) IGLESIAS QUIERE “ENSANCHAR” EL CAMPO POLÍTICO PARA “FORZAR” AL PSOE A UN ACUERDO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este sábado a su partido “ensanchar” el campo político para que el resto de formaciones, entre ellas el PSOE, “asuman” que es “inevitable” el cambio. Con este argumento quiere “forzar” a los socialistas, que mañana elijen nuevo líder, a un acuerdo.

El líder de Podemos realizó estas declaraciones en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos que tiene lugar hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un día después de que registraran en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El objetivo que marcó Iglesias en su discurso es “ganar” las elecciones generales de 2020, para lo que resulta imprescindible “forzar” al PSOE, aunque no lo nombró, a un acuerdo con ellos para así “ensanchar” su campo de actuación y poder “echar” de las instituciones al PP. Sobre todo, dijo, “para que otros tengan que ceder y asumir que nuestro campo político es el del futuro”.

“Nosotros sabemos que la moción no va a prosperar y que no voy a ser presidente del Gobierno, pero tenemos que afrontar responsabilidad”, subrayó el líder de la formación morada, quien añadió que no se van a dejar "intimidar”. Asimismo, se refirió a que la moción de censura la van a ganar "en la sociedad, que es donde cuenta”.

LA “EXCEPCIONALIDAD”

Iglesias ahondó en su alocución en la “situación de excepcionalidad” que a su juicio se está viviendo en la sociedad actualmente y sostuvo que el PP está “fuera de control” con los casos de corrupción.

Añadió que losm populares tenían un modelo de país que tenía como base el concepto de las nuevas clases medias vinculado a la vivienda en propiedad y la economía, diseño que dijo tenía como “cerebro” a Rodrigo Rato.

Continuó que la sostenibilidad política de ese régimen era “notablemente estable” gracias a la existencia de dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que “concordaban” en las cuestiones fundamentales de Europa y que se veían “complementados” por CiU y el PNV.

Sin embargo, Iglesias destacó que en 2007 se produce “el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, lo que propició la aparición del movimiento dle 15-M. La corrupción en España, dijo, empezaría a tener que ver con la ley del suelo y que se basó en la “contratación pública para la financiación ilegal de los partidos”.

Más adelante, explicó que todo esto “salta por los aires” cuando se pone en cuestión el fin del sistema de partidos de 1978 y la irrupción de nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos; la cuestión territorial y la ruptura del pacto social.

Frente a estos problemas, subrayó Iglesias, el PP pretende “resistir como sea” al “fraude democrático” que, a su juicio, representan con los casos de corrupción. “El PP ha hecho trampas”, indicó Iglesias.

Apuntó que la bondad de su partido es “representar la dignidad de las mayorías sociales”, uno de los motivos por los que presentan una moción de censura contra Rajoy que son conscientes de que no va a prosperar.

