(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE DICE QUE EL GOBIERNO TIENE LAS “MEJORES HERRAMIENTAS” PARA INTERPRETAR Y “REQUERIR” A PUIGDEMONT

- Mientras el PSC celebra el diálogo, el PSOE sostiene que “no hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad”. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó esta noche que el Gobierno es el que tiene las “mejores herramientas jurídicas para interpretar” la situación en Cataluña tras la declaración en el Parlament del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ábalos compareció en la sede de Ferraz mientras el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, seguía reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ‘número tres’ del PSOE pidió al presidente Puigdemont que manifieste “claramente” en qué legalidad se mueve y “qué reconoce”. Ábalos confirmó que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se reunirá a las diez de la mañana y que valorarán en ella las decisiones que adopte el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Mariano Rajoy.

El dirigente socialista indicó que el Gobierno “es quién tiene las herramientas jurídicas y la capacidad para dirigirse y requerir al Gobierno de la Generalitat. Son ellos los que tienen esa competencia y esa responsabilidad”, agregó.

Ábalos consideró que se trata de un “debate absurdo” el que se está planteando porque “estamos intentando” interpretar realidades “artificiales carentes de todo fundamento jurídico”. "No sabemos exactamente cómo interpretar y valorar exactamente lo que se ha dicho", reconoció el secretario de Organización del PSOE. En este contexto, destacó que lo "único cierto", es que la situación actual e Cataluña es de "absoluta ingobernabilidad".

Tras las palabras de Puigdemont, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, celebró la puerta al diálogo que se abría, si bien, después del manifiesto de independencia que firmaron diputados de Junts Pel Sí y de la CUP, la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, dudaba de si se proclamaba o no la independencia.

Si bien, Ábalos fue claro y aseguró se ha abusado “de la buena fe” y la “esperanza” de los que abogaban por el diálogo para encontrar una “solución”. Esto le llevó a señalar que no saben a qué atenerse tras las actuaciones de los independentistas pero lanzó el mensaje de que “no hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad".

