(AMPLIACIÓN) PSOE. FELIPE GONZÁLEZ ADMITE QUE ESTÁ “EN MINORÍA” Y QUE HAY QUE AYUDAR A SÁNCHEZ

Felipe González, expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, admitió este martes que está “en minoría” tras las últimas elecciones primarias en el partido y espera que el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, sea capaz de unir el partido.

A su llegada a una conferencia de la Fundación Alternativas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, González aprovechó para felicitar públicamente al nuevo líder del PSOE, cuando se le preguntó si ya lo había hecho. “Lo felicito ahora públicamente, lo estoy haciendo ahora”, reiteró.

Ante los periodistas, el expresidente señaló que él no era candidato cuando se le preguntó si todavía representa a la militancia o si es un referente del partido. “Si lo que quieren decir es si estoy en minoría, estoy en minoría, como otras veces, pero creo que hay que apoyar a la mayoría”, admitió.

“Hay que fortalecer al partido, hacer un buen congreso y salir con un proyecto sólido, de recuperación”, afirmó González para justo después reconocer que espera que Sánchez sea capaz de coser el PSOE.

Después, al terminar su conferencia en la que se mostró optimista sobre el futuro conjunto de la Unión Europea, González volvió a referirse a la situación del PSOE ante las preguntas de los periodistas.

Se mostró “optimista” sobre el futuro y aseguró que “no quiero interferir” por lo que instó a que trabajen, que salga un buen congreso y “ayuden” al secretario general a que vaya el PSOE adelante.

El ex presidente dijo estar “jubilado” y que él no interfiere “nunca” pero que a quién le pregunta él le da su respuesta.

Por último, preguntado por si volverá a confiar en Sánchez, reconoció que no está en ese debate, sino que hay que apoyar a Sánchez, que es lo que quieren la mayoría de militantes, por tanto, es “lo justo”.

