(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO RESPONDE AL PSOE QUE ES "PREMATURO" HABLAR DE FECHAS DE ELECCIONES

- Evita confirmar que haya un pacto para celebrar elecciones en enero como dicen PSOE y Cs. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, evitó este viernes confirmar que exista un acuerdo cerrado con PSOE y Ciudadanos para que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña acabe con la celebración de elecciones autonómicas en el mes de enero y afirmó que es "prematuro" hablar de cuándo se podría votar.

Méndez de Vigo hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes encabezó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dado que Mariano Rajoy se encuentra de viaje en Bruselas, donde asiste a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE del Consejo Europeo.

El portavoz del Ejecutivo desautorizó con estas palabras a la dirigente del PSOE, Carmen Calvo, que por la mañana había asegurado que el 155 concluirá con la convocatoria de elecciones catalanas para enero y también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que aseguró en Oviedo tener un pacto con Rajoy bajo esas mismas circunstancias.

Méndez de Vigo admitió que "la lógica de todo este proceso abocará a unas elecciones legalmente convocadas y hechas tal y como establece la ley" por lo que parece correcto pensar que antes o después los catalanes podrán votar para elegir un nuevo gobierno autonómico. "Eso es lo que me parece lógico y en eso estamos", admitió.

Sin embargo, evitó confirmar lo dicho por PSOE y Ciudadanos al sostener que "es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad" y explicar que primero debe aprobarse en el Senado todo el trámite para la aplicación del artículo 155.

El ministro reconoció que con PSOE y Ciudadanos existe "contactos constantes y fluidos" para negociar los detalles de la aplicación del artículo 155 e incluso agradeció el trabajo y la responsabilidad que están manteniendo ambos partidos "en un momento difícil para los principios constitucionales y la unidad de España".

Puntualizó que para convocar esas elecciones deben darse primero varias "premisas" como la vuelta al orden constitucional de la Generalitat, la vuelta a la legalidad de la comunidad autónoma o la convivencia pacífica entre los ciudadanos, además de conseguir que la administración pública mantenga la "neutralidad" durante el proceso electoral. "Esas cosas no se hacen de un día para otro", matizó.

MEDIO DE CONTROL A LA GENERALITAT

El portavoz del Gobierno afirmó este viernes que la aplicación del artículo 155 que mañana aprobará un Consejo de Ministros extraordinario "no supone suspender la autonomía" de Cataluña sino que se limitará a constituir "un medio complementario de control" a la Generalitat para garantizar que regresa a la legalidad.

A falta de 24 horas para que el Gobierno apruebe la aplicación del artículo 155 para frenar el desafío independentista en Cataluña, Méndez de Vigo indicó que las medidas concretas que se aprueben tendrán como objetivo mantener los servicios públicos esenciales, preservar la recuperación económica, proteger los derechos de los catalanes y defender "algo tan importante como la libertad, la seguridad y la pluralidad" en Cataluña.

Finalmente, anunció que el Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado la impugnación de un acuerdo de la Generalitat de principios de mes para crear un órgano que investigue y difunda las supuestas violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Adujo que la constitución de esta comisión incurre en "varias situaciones de inconstitucionalidad" al vulnerar competencias del Estado como la fijada en el artículo 149 de la Constitución y otros principios de la Carta Magna como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o el derecho al honor.

