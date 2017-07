(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL LA REFORMA QUE FACILITA LA ‘RUPTURA EXPRÉS’

- "La sociedad catalana necesita que se la proteja de un proyecto radical que se intenta imponer a las bravas”, afirma Rajoy. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó este viernes de que el Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña que posibilitaría la tramitación ‘exprés’ de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del curso político, Rajoy confirmó que presentará este recurso de inconstitucionalidad, una vez el Consejo de Estado aprobó el dictamen en el que admite que “existen fundamentos jurídicos para interponer recurso de inconstitucionalidad”.

Aunque los dictámenes de esta institución no son vinculantes, sino consultivos, refuerzan la iniciativa legal que hoy ha decidido emprender el Ejecutivo.

“Al presentar este recurso el Gobierno está cumpliendo con su obligación de velar por la legalidad (en Cataluña) y a la vez está defendiendo a las instituciones catalanas”, subrayó el jefe del Ejecutivo.

PROTECCIÓN ANTE UN “PROYECTO RADICAL”

Preguntado por si este recurso presentado al TC pretende frenar la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, Rajoy explicó que ningún gobierno puede afirmar que se va a saltar la ley, porque eso es una “muestra de radicalismo” y una “exageración”.

“El conjunto de la sociedad catalana es muy plural y de talante muy moderado. Esta sociedad necesita que se la proteja de un proyecto radical y dividido que se intenta imponer a las bravas”, recalcó el presidente del Ejecutivo español.

En este apartado, Rajoy repasó la capacidad que ha tenido “a lo largo de su vida” para llegar a acuerdos, pero precisó que “no puedo negociar con nadie la ruptura de España”. “Primero porque no lo creo y porque no me corresponde a mí el derecho a decidir lo que es España, le corresponde al conjunto de los españoles”.

Indicó que él no habló directamente con Pedro Sánchez y Albert Rivera sobre este recurso, pero apuntó que tanto PSOE como Ciudadanos están “perfectamente informados” a través de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

RECUPERAR LA NORMALIDAD

El presidente del Gobierno subrayó que lo importante después de la consulta unilateral del 1 de octubre será la “recuperación de la normalidad” y no volver a hablar de si dentro de unos años se puede plantear otro referéndum en Cataluña.

Para ello, explicó que la Generalitat no puede estar anunciando continuamente que quiere “liquidar” la ley, porque lo relevante “es que no se celebre un referéndum ilegal”.

Ahondó en que la disposición del Ejecutivo español es “como siempre plena y absoluta” para posicionarse al frente del desafío secesionista y agregó que entre sus “obligaciones” como jefe del Ejecutivo está “impedir que se celebre un referéndum que va en contra de la Constitución”.

