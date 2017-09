(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS QUIERE ATRAER A SÁNCHEZ A UN "GOBIERNO PLURINACIONAL QUE ORGANICE UN REFERÉNDUM Y LO NEGOCIE”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este domingo al líder socialista, Pedro Sánchez, que “no caiga en la trampa” de construir un “frente” con el PP por la situación en Cataluña, sino que se sume a la articulación de “un nuevo Gobierno de unidad plurinacional y democrática que organice un referéndum y lo negocie”.

Iglesias se expresó en estos términos en la clausura en Zaragoza de la asamblea que convocó su partido con el objetivo de defender el derecho a decidir a una semana del referéndum independentista que el Ejecutivo de Carles Puigdemont pretende celebrar el próximo 1 de octubre.

Este acto se desarrolló en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa, en cuyos alrededores se congregaron unos dos centenares de manifestantes de ultraderecha, que rodearon el edificio y a los que Iglesias se refirió en su intervención. En concreto, afirmó que “a los fascistas que practican la violencia que los demócratas no les tenemos ningún miedo”.

Al finalizar este acto, los miembros de Podemos decidieron salir de manera conjunta del recinto para mostrar su rechazo a los manifesantes, que portaban banderas de España y algunas preconstitucionales. Para entonces, la Policía ya había disuelto a buena parte de ellos y quedaban tan solo algnas decenas de personas que les gritaban ‘Viva España’, mientras que desde Podemos les respondían pidiendo ‘democracia’.

El propio Iglesias salió del recinto cerca de las 15.30 horas, acompañado, entre otros dirigentes, por la portavoz en el Congreso, Irene Montero, y en ese momento ya no quedaba ningún manifestante, lo que facilitó que se subiese a un vehículo para marcharse del lugar.

"NUEVO GOBIERNO DE UNIDAD PLURINACIONAL"

En su discurso, el líder de Podemos abogó por “un nuevo Gobierno de unidad plurinacional y democrática que organice un referéndum en Cataluña y lo negocie”, así como que dé lugar a "un diálogo constituyente que devuelva el protagonismo a la gente, a los pueblos y al conjunto de las naciones de España”.

“Pero no podemos hacerlo solos”, dijo Iglesias. Fue en este momento cuando ofreció a Sánchez unirse “al campo plurinacional”. Además, le advirtió de que “no caiga en la trampa” del “carril reaccionario y autoritario del PP”, porque “no se puede construir democracia con el partido de la corrupción y del autoritarismo”. A su juicio, los populares son quienes están “rompiendo España” y son “los máximos responsables de amenazar el proyecto colectivo para España”. Instó por ello al resto de fuerzas políticas a “trabajar juntos” para que el PSOE “construya un nuevo compromiso con la democracia”.

"QUE CESE LA REPRESIÓN”

Asimismo, Iglesias exigió al Gobierno que “cese la represión” en Cataluña y “no fuerce el Código Penal y la ley”. "Como demócratas, apelamos al Gobierno que permita a la ciudadanía expresarse. Nunca escuchar a un pueblo debería ser un problema para un Gobierno”, destacó.

“Estamos proponiendo diálogo, convivencia y sensatez, señor presidente”, dijo en referencia a Mariano Rajoy. “Es nuestra obligación como demócratas”. Incidió en la propuesta de un referéndum pactado y con garantías como fórmula que garantice lo que hoy reclamaron a través de un manifiesto.

En el mismo, plasmaron que “la situación de conflicto en Cataluña requiere diálogo y soluciones políticas democráticas” y que “la detención de cargos públicos catalanes, la prohibición de actos y de reuniones políticas, la entrada de las fuerzas de seguridad en imprentas y en medios de comunicación, el secuestro de revistas, la prohibición de campañas políticas y la irrupción en dependencias del Govern son actuaciones que están destruyendo la convivencia y las bases constitutivas de la democracia, y que están llevando a Catalunya y a España a una situación de excepcionalidad preocupante”.

Este documento lo suscribieron, entre otros, miembros de Podemos, En Marea, En Comú Podem, PDECat, PNV, Compromis, IU y Equo. No lo firmó finalmente ERC, al considerar que “llega tarde”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso