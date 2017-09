(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE APOYA AL GOBIERNO EN LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ANTE LA “MASCARADA GROSERAMENTE ORQUESTADA”

- La respuesta ya se "acordó" en las conversaciones entre Rajoy y Sánchez . El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, trasladó este miércoles al Gobierno que cuenta con el “apoyo” de su partido en la defensa del Estado de Derecho y en “todas” las iniciativas que ha puesto en marcha y que conocían los socialistas.

Ábalos, que afirmó que ha sido “lesionada” la democracia en España, aludió a lo ocurrido en el Parlament para remarcar que “hace falta dialogo”, tras el “intento de atropello, de imposición, de una posición política prescindiendo de las mínimas formas democráticas”.

Se refirió también el apoyo "sin fisura a todos los diputados que están defendiendo que se respete la legalidad y los procesos democráticos". “Hoy no es un día de partidos, sino de los demócratas”, apostilló.

Ábalos compareció en rueda de prensa en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmara en una declaración en el Palacio de la Moncloa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado un escrito en el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) por haberse vulnerado las resoluciones del Alto Tribunal.

También se ha solicitado al TC que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados hoy en el seno del Parlament y que proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares “para explicar la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a la presidenta del Parlament y miembros de la Mesa por incumplir el mandato orgánico del TC.

MASCARADA ORQUESTADA

El dirigente socialista denunció el “comportamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, del Govern catalán y de los grupos que están participando en esta mascarada groseramente orquestada para que el Parlamento catalán apruebe a toda cosa una ilegalidad”.

Además, destacó que “la escalada independentista ha vuelto a rebasar una nueva línea roja, sin respeto a la ley ni a la Constitución, y sin respeto a discrepancias a las posiciones políticas de otras formaciones y atropellando el derecho legítimo de quienes representan a los ciudadanos de Cataluña que son sus diputados”.

En una intervención, que el propio Ábalos reconoció que “lamentablemente” ya tenía preparada, dijo que hoy se ha tratado de “imponer” una posición, para “pisotear los derechos de los representantes populares, lo que supone pisotear los derechos de todos los ciudadanos”.

Para Ábalos, el ‘procés’ plantea una “ruptura con la legalidad que afecta a todas las instituciones” no sólo las estatales, sino también a las instituciones del autogobierno y las de “toda” Cataluña.

El secretario de Organización del PSOE empleó expresiones similares a las expuestas por la vicepresidenta, hasta el punto que, igual que Sáenz de Santamaría, Ábalos afirmó que el “espectáculo lamentable” que se está viendo es “más propio de otro regímenes de otras latitudes con menos cultura democrática”.

Tras insistir en la idea de que “fuera de la ley sólo queda la arbitrariedad”, dijo que “no hay democracia sin respeto al Estado de Derecho” y que, por tanto, el Estado tiene que “garantizar la legalidad y, afortunadamente, disponeos de herramientas y de recursos”.

El PSOE, dijo Ábalos, hace una “oposición de Estado”, por lo que trasladó al Gobierno que “cuenta con el apoyo del PSOE en la defensa del Estado de Derecho. Esa es la certeza que queremos trasladar hoy”, remachó.

En este sentido, se limitó a respaldar al Ejecutivo y no quiso valorar si consideran que hay base para impulsar la inhabilitación o suspensión de Forcadell porque les corresponde sólo la actuación política.

Preguntado si ha habido algún contacto entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que han mantenido “estos días” conversaciones y que “hoy no hacía falta, porque en esas conversaciones ya se acordó la respuesta, ya que era previsible lo que iba a ocurrir”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso