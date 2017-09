(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA “NO TENDRÁ NINGÚN EFECTO”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este martes que una posible declaración unilateral de independencia en Cataluña tras el 1-O “no tendrá ningún efecto de ningún tipo”, ya que “nadie va a reconocer una secesión unilateral en España”.

Méndez de Vigo se pronunció en estos términos en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde volvió a advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que “no puede uno tomarse la ley por su mano según le interese”.

“No hay ninguna garantía jurídica para celebrar un referéndum y por eso no se va a celebrar”, sentenció, antes de avisar a los dirigentes del Ejecutivo catalán de que “tú eres independiente si los demás reconocen que eres independiente” y no “porque tú lo digas”.

Todo ello le llevó a aseverar que si se produce una declaración unilateral de independencia “no tendrá ningún efecto de ningún tipo”. “Cualquiera puede declararse independiente, parte del Parlamento de Cataluña puede hacerlo, pero tú eres independiente si los demás reconocen que eres independiente”, argumentó.

“NADIE VA A RECONOCERLES”

Explicó que para que se reconozca un Estado como independiente tiene que tener el respaldo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y que en el caso catalán “nadie va a reconocerles”, tal y como se están pronunciando a este respecto los mandatarios internacionales.

En cualquier caso, dijo que el Gobierno de Mariano Rajoy respondería ante esta posible declaración unilateral con “la fuerza de la ley” y también “con la serenidad de utilizar en cada momento lo que veamos por conveniente”, aunque remarcó que en este instante no hay que “adelantar acontecimientos”.

“Esperaremos”, manifestó, al tiempo que abundó en que el Gobierno está “tranquilo” porque cuenta con “la fuerza de la democracia” y la “responsabilidad de garantizar a muchísimos catalanes que van a seguir siendo catalanes, españoles y europeos”.

Preguntado entonces por la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución española si los independentistas llegan a este extremo, recordó que el presidente del Gobierno ya ha manifestado que “utilizaría siempre la fuerza de la ley y toda la fuerza de la ley”. “Actuaremos en consecuencia”, apostilló.

“POSIBILIDAD” DE PRISIÓN

En cuanto a la posibilidad de pedir que Puigdemont vaya a prisión por malversación de fondos públicos, Méndez de Vigo se remitió a las palabras del fiscal general del Estado, José Manuel Maza: “Ha dicho que es una posibilidad y es el fiscal el que tiene que tomar esa decisión o no”.

También recalcó que los Mossos d’Esquadra, así como la Policía Nacional y la Guardia Civil, “tienen que obedecer lo que diga la Fiscalía” en cuanto a la retirada de urnas el 1-O, ya que son policía judicial y han de trabajar para que no tenga lugar una “situación absolutamente ilegal”.

Sobre la foto exacta del 1-O, se preguntó si “va a haber unas personas con unas fotocopias que van a hacer y van a introducir en unos sobres que se traen de casa”. “No tengo ninguna idea de dónde estás las urnas, pero estoy seguro de que este referéndum no tiene ninguna garantía democrática”, reseñó.

“NO DEBEN PRESTAR LOS COLEGIOS”

Así las cosas, recordó a las directores de los colegios catalanes que “no tienen la obligación de obedecer órdenes ilegales, porque el referéndum es ilegal y, por tanto, lo saben y saben que no deben prestar los colegios” para tal fin. “Están avisados” y saben “que la ley les ampara”, insistió.

En el caso de que decidan abrirlos, dijo que deberán atenerse a las consecuencias derivadas de sus actos. En este punto, advirtió también de que “inculcar odio” a los niños en los colegios “no solamente es un delito, sino que es algo deleznable”.

Méndez de Vigo dijo ver con buenos ojos que el PNV quiera contribuir al diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, alegando que “probablemente tenga más interés e importancia” dada su “experiencia” con el plan Ibarretxe. “Todos los que de buena fe quieran contribuir a buscar consensos, son bienvenidos”.

Finalmente, llamó a “la cautela y a la concordia de todos” en este momento “difícil y complicado” en el que “no hay que hacer nada que sea irreparable”. “Lo más importante de todo es la convivencia y seguir manteniendo la amistad y las relaciones familiares”, remachó.

