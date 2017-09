(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO CONTEMPLA “TODOS LOS ESCENARIOS” PARA FULMINAR UNA “CHAPUZA” DE CONSULTA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este lunes que “todos los escenarios están previstos” contra el referéndum de independencia anunciado para el próximo 1 de octubre en Cataluña, que tildó de “consulta chapuza”. “Son muchas las medidas y se irán aplicando paso a paso”, prometió.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas hizo estas consideraciones en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, en el momento en el que los independentistas catalanes enfilan una semana decisiva, ya que pretenden tramitar y aprobar la ley del referéndum en el Parlamento.

Sáenz de Santamaría lamentó que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, esté dispuesto a cometer una ilegalidad y “le dé igual”. Ante esta actitud, subrayó que el Gabinete de Mariano Rajoy contempla “muchas medidas” que irá aplicando “paso a paso” con el objetivo de restablecer la ley si se incumple.

En cualquier caso, no quiso avanzar la estrategia concreta, guardada a “buen recaudo”, porque “los gobiernos no anuncian”, sino que actúan “con firmeza” cuando así lo requiere la situación. “A medida que vayan dando pasos, el Gobierno hablará con la oposición y tomará decisiones y todos los escenarios están previstos y diseñados”, declaró.

REACCIÓN PROPORCIONAL

“No nos podemos vacunar de las barbaridades que dice el señor Puigdemont y sus radicales seguidores”, opinó, antes de advertir al presidente catalán de que el Gobierno central reaccionará “con proporcionalidad” a sus actuaciones para que el referéndum no se lleve a cabo el próximo 1 de octubre.

Sí dijo de forma tajante que el Gobierno no pasará por alto que Puigdemont quiera cometer una ilegalidad en contra de la Constitución con un referéndum que es “contrario a todo el Estado de Derecho internacional”. “Lo pueden vender como quieran, pero no se va a celebrar, porque todo Gobierno tiene una obligación: respetar la ley y hacerla respetar”, insistió.

Para la ‘número 2’ de Rajoy, los independentistas tienen “poca decencia democrática” cuando hablan de ir en contra del Tribunal Constitucional e incurrir en una vulneración de los derechos de todos los catalanes. Les pidió, por tanto, que “no arrastren a los funcionarios ni a nadie” a sumarse a “tirarse por el precipicio” dentro de esta “dinámica cada vez más fanática”.

El objetivo del Gobierno, prosiguió, es gobernar para “el 100% de los catalanes” y para ello reclamó a la oposición ir “juntos” en este mes y a partir del 2 de octubre ya se podrá hablar “de muchas otras cosas de las que tenemos que hablar”. Por último, indicó que “si los representantes quieren un referéndum, pueden plantearlo a través de una reforma de la Constitución”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso