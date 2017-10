(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE IRÁ “DE LA MANO” DEL GOBIERNO EN LA APLICACIÓN DEL 155 PARA “RECONSTRUIR EL AUTOGOBIERNO”

- Los socialistas ven “inadmisible” la “no contestación” de Puigdemont y le instan a volver a la legalidad para dialogar. El PSOE continua en su apoyo al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y aseguró este lunes que irá “de la mano” del Gobierno en la posible aplicación del 155 de la Constitución con el fin de “reconstruir el autogobierno” en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene su desafío independentista.

En rueda de prensa en Ferraz, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, tachó de “inadmisible” la “no contestación” de Puigdemont al requerimiento del Gobierno. Ello le llevó a señalar que, aunque “para nadie es deseable salvo para algunos pocos”, la aplicación del artículo que permite la suspensión de competencias, el PSOE se pregunta “si Puigdemont deja otra salida con su actitud que la aplicación de ese precepto”.

“Si se aplica el 155, en eso vamos a ir de la mano, y si vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Rajoy es para devolver a Cataluña a su autonomía”, explicó el también alcalde de Valladolid.

"La aplicación que se haga será por acuerdo llevado a cabo entre el Gobierno y el PSOE y las medidas y los plazos que se establezcan serán consensuados", ahondó. Si bien, sentenció que “el único responsable si finalmente ese artículo debe ser aplicado es Puigdemont”.

Además, dijo que la “forma de entender” la aplicación del 155 por parte del PSOE es que “sirva para reconstruir el autogobierno de Cataluña, que lo actuales responsables han suspendido de facto” porque en Cataluña “hace mucho tiempo" que no hay un gobierno que se dedique a “resolver los problemas” de los ciudadanos. Fuentes socialistas indicaron que esa aplicación seria lo más limitada posible.

Aunque no ofreció detalles sobre el siguiente paso que, en cualquier caso, consensuarán con el Gobierno y se conocerá en el momento en el que concluya el plazo a Puigdemont de este jueves. Puente indicó que “es evidente que al final tiene que haber elecciones y va a haber elecciones para que la ciudadanía recupere el control del autogobierno”.

Según indican fuentes de la dirección socialista, el 155 se emplearía para asumir la competencia que otorga el Estatut al presidente de la Generalitat para convocar elecciones y poder llamar a las urnas.

Puente confirmó que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, conversó esta mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dentro de la estrecha comunicación que mantienen ambos ante esta cuestión.

El portavoz socialista reconoció que todavía hay un “margen al entendimiento y si Puigdemont reacciona y retorna a la legalidad hay una posibilidad de dialogar que no se debería desaprovechar”, porque lo que propone ahora Puigdemont es "un monólogo sobre cuándo se va Cataluña de España y eso no es admisible".

Desde el PSOE recuerdan que “siempre” han sido “defensores” del diálogo, por lo que celebran que ahora, aunque sea de manera epistolar, se esté produciendo”.

Sin embargo, Puente dijo que Puigdemont “no ha respondido” a la petición de Rajoy y el PSOE ve eso como un “hecho especialmente grave” porque el que lo realiza es un “poder del Estado” ante un requerimiento de “otro poder del Estado”.

Respecto a la injerencia de la política en los procedimientos judiciales que denuncia Puigdemont en su carta a Rajoy, el portavoz del PSOE defendió la independencia del Poder Judicial y aseguró que la Justicia "sigue su curso y su propio camino".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso