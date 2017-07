(AMPLIACIÓN) RAJOY TIENE “GANAS E ILUSIÓN” PARA GOBERNAR, AUNQUE NO SE HA PLANTEADO SI VOLVERÁ A SER CANDIDATO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó este viernes que tiene “ganas e ilusión” para seguir al frente del Ejecutivo, aunque no lo ha tenido “fácil” a lo largo de los últimos tiempos, y aseguró que aún no se ha planteado si volverá a presentarse como candidato del PP en unas próximas elecciones generales.

Rajoy se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa para hacer balance del curso político, momento que aprovechó para decir que la “capacidad de pactar” es el “mejor ejemplo” de su liderazgo en un momento de gran fragmentación política.

“Yo me encuentro bien, con absoluta franqueza”, dijo al valorar su estado de ánimo tras un intenso año político. Reconoció que no lo ha tenido “fácil”, aunque se congratuló de que “en una situación de extrema dificultad estemos haciendo cosas” que son “buenas” para el conjunto de los españoles.

En esta línea, señaló que “lo más importante no es lo que hemos hecho, sino lo que creemos que estamos en condiciones de hacer”. Vaticinó que España puede tener una “larga etapa” de crecimiento económico, creará “mucho” empleo y contará con un lugar “prominente” en Europa.

Así las cosas, aseguró que su Gobierno tiene “ideas” para España y él, “desde luego”, que cuenta con las “ganas e ilusión” para llevarlas a término. “Lo único que me planteo ahora es seguir trabajando en beneficio del interés general y lo otro (si será el candidato en las próximas generales) francamente no me lo he planteado”, remachó.

ACUERDOS

Rajoy aprovechó su discurso de balance del curso político para ensalzar la capacidad de su Ejecutivo para buscar acuerdos con las formaciones políticas, en una etapa en la que han “superado con absoluta tranquilidad” una moción de censura impulsada por Unidos Podemos y que, además, agregó, “no existe una mayoría alternativa” al PP en el Congreso de los Diputados.

Hizo especial mención a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. “Con ellos y con UPN, Foro Asturias y el Partido Aragonés estamos demostrando que la política es más útil y está por encima del tacticismo amplio y de vuelo corto”, dijo.

En este punto, se refirió a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se felicitó por su aprobación, que es "capital para que continúe la recuperación económica" y"marcan también la estabilidad política". "Estamos demostrando gobernar en circunstancias poco habituales", aplaudió.

"Me siento satisfecho de lo que hemos logrado entre todos aunque continuaré trabajando para continuar estando satisfechos", proclamó, para a renglón seguido garantizar que seguirá "dando la batalla" para "poder decir el año que viene mejoramos las expectativas" del país.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso