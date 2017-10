(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA GENERALITAT RECHAZA LAS “AMENAZAS” DE MADRID A UN GOVERN QUE ESTÁ “ABSOLUTAMENTE COHESIONADO”

- Turull evita desvelar el sentido de la comparecencia de Puigdemont, que será “claro” y “responsable”. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, evitó este martes hacer cualquier tipo de declaración sobre el contenido de la comparecencia del presidente autonómico, Carles Puigdemont, esta tarde en el Parlament, para que se llegue a la misma “con las menos confusiones posibles”. Asimismo, manifestó que el Govern está “absolutamente cohesionado”.

El portavoz de la Generalitat compareció en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras la reunión del Gobierno catalán que encabezó Puigdemont, a escasas horas de que comparezca en el Parlament.

Tras informar sobre los acuerdos del Govern, Turull anunció que no se referiría a la declaración del presidente de la Generalitat prevista para esta tarde. Pese a la insistencia de los medios de comunicación, Turull se mostró esquivo y se limitó a decir que todas las cuestiones formuladas quedarán “perfectamente contestadas” por Puigdemont en unas horas. El president, dijo, será “claro” y “responsable” en su intervención de esta tarde.

Asimismo, aseguró que el Govern está “absolutamente cohesionado” y que sus integrantes son “un bloque”, al compartir todo lo que vaya a decir el presidente de la Generalitat. “En un día como hoy no me toca a mí desvelar nada. Es él (Puigdemont) quien tiene la exclusividad de anunciar” los próximos pasos del Govern en el proceso independentista.

Después de asegurar que comparte “al 100%” lo que vaya a decir Puigdemont en su comparecencia, subrayó que “no podemos anticipar nada”, aunque sí recalcó que en las declaraciones del presidente autonómico “nos sentiremos todos muy representados”.

RECTIFICACIÓN DE CASADO

Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, dijo que “el 155 es el diálogo a base de amenazas” y algo que “muy mayoritariamente nadie quiere” en Cataluña.

También se refirió a las declaraciones del vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, en las que auguró a Carles Puigdemont el mismo final que a Lluís Companys, que proclamó la República de Catalunya en 1934 y fue detenido.

En este sentido, Turull aseguró que les “alarma” e “inquieta” que el dirigente popular no haya realizado una rectificación y le recordó que este domingo 15 de octubre se celebra el aniversario de la muerte del “único presidente elegido democráticamente y fusilado por el fascismo”. “Si tuviera una mínima convicción democrática y sensibilidad, rectificaría”, dijo.

Con respecto a la fuga de empresas que se está sucediendo en Cataluña ante la inestabilidad política, Turull consideró que “igual que se han ido, de aquí a poco volverán”.

Defendió que la economía catalana es “muy sólida” y que tiene “plena confianza” en ella y criticó que el Gobierno central haya “facilitado” la marcha de las empresas con la aprobación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional.

Por último, ironizó al decir que el ambiente de la reunión del Govern de este martes estuvo “muy bien” y apostilló que el clima en la Presidencia de la Generalitat es de “autoexigencia”.

