(AMPLIACIÓN) SÁNCHEZ REGRESA A UN COMITÉ FEDERAL DEL PSOE UN AÑO DESPUÉS DE QUE OTRO PROVOCARA SU DIMISIÓN

Pedro Sánchez afrontará este sábado su primer Comité Federal un año y un mes después de que una reunión de este máximo órgano del PSOE entre congresos provocara su dimisión como secretario general el 1 de octubre de 2016.



El escenario al que se enfrenta es distinto al del año pasado porque, tras vencer en las primarias socialistas de mayo y regresar a la Secretaría General, Sánchez se cuidó de elegir en el 39 Congreso Federal del PSOE a miembros afines a su proyecto político para formar parte de este órgano y evitar la crítica que recibió en su pasado mandato y que provocó su dimisión.

Así, de los 110 miembros del Comité Federal que se eligen en el cónclave federal, apenas una veintena no compartieron el proyecto de Sánchez en las primarias sino que respaldaron la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El resto de integrantes de este órgano federal, descontando los que son miembros natos, ha resultado de los congresos regionales donde los 'pedristas' han seguido situándose de manera destacada hasta el punto que ahora, este órgano se considera que está controlado por la dirección de Ferraz.

PRIMERAS DECISIONES

El Comité Federal es el máximo órgano del partido entre congresos y por ahí pasan las decisiones más importantes que debe abordar el líder del PSOE, como la obligatoriedad de las consultas a la militancia para los pactos de gobierno y las políticas de alianzas.

La reunión de este sábado, la primera de esta nueva etapa del PSOE, se celebrará en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares (Madrid). Comenzará sobre las 12.00 horas con la constitución del Comité Federal y la elección de la Mesa.

Todo apunta a que el histórico socialista andaluz Quico Toscano, sea elegido como presidente. El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) fue el anfitrión de Sánchez en su lanzamiento a las primarias y le apoyó en Andalucía como oposición interna en el PSOE andaluz que lidera Díaz.

Ante el plenario, Sánchez dará cuenta de su gestión estos primeros meses al frente del partido, donde la situación de Cataluña ha copado gran parte de la actividad política.

De hecho, el líder del PSC, Miquel Iceta, también ha confirmado que explicará ante los presentes la posición de los socialistas catalanes ante las próximas elecciones autonómicas convocadas en aplicación del 155 de la Constitución.

Además, en el orden del día de la reunión se ha incluido la propuesta y aprobación de la Comisión Federal de Listas, y las bases para la elaboración de los presupuestos del PSOE para el ejercicio 2018.

Asimismo, el Comité Federal aprobará la incorporación de la adjunta al primer secretario del PSC ('número dos') y alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marin, como miembro de la Ejecutiva.

Sustituirá al frente del área de Cohesión e Integración a la también catalana Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que dimitió por no estar de acuerdo con el respaldo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

LÍDERES AFINES

Antes de la reunión del Comité Federal, habrá una del Consejo de Política Federal, en el que se dan cita los líderes territoriales. Es ahí, en esta reunión de los dirigentes socialistas más destacadas donde se espera que los secretarios generales o presidentes autonómicos ofrezcan su punto de vista sobre la situación política y reserven el Comité Federal para el resto.

Este órgano lo forman el secretario general; la vicesecretaria general, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos; el de Política Federal, Patxi López, los presidentes autonómicos, secretarios generales de las federaciones y portavoces parlamentarios, así como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuando se trata de un socialista, como este caso, que es el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

De los 17 ‘barones socialistas’, hay nueve que se estrenan en este órgano siendo todo ellos afines a Sánchez, como es el caso de José Manuel Franco (Madrid), Gonzalo Caballero (Galicia), Francisco Ocón (La Rioja), Pablo Zuloaga (Cantabria), Diego Conesa (Murcia), Víctor Torres (Canarias) y Adrián Barbón (Asturias).

Curiosamente, en Asturias se produce la bicefalia de haber un secretario general y un presidente autonómico, pero fuentes socialistas confirmaron que el presidente del Principado, Javier Fernández, quien liderara la Gestora al frente del PSOE tras la dimisión de Sánchez, no acudirá a la reunión.

En esta reunión será la ocasión para ver a Sánchez con todo el poder regional del PSOE desde que se iniciara esta nueva etapa en el partido y se espera que todos cierren filas en torno al secretario general después de que públicamente ninguno haya cuestionado la posición del partido con el problema catalán, que será el tema central de la reunión.

Salvo la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que se posicionó “en contra” de la aplicación del 155 de la Constitución porque "la declaración unilateral de independencia no solventa el problema de fondo y la reacción del otro lado (aplicación 155) tampoco".

El presidente de la Junta de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, es quién preside este órgano territorial en esta nueva etapa pese a que apostó por la andaluza Susana Díaz. Además de la presidenta de la Junta de Andalucía, que se espera que esté poco tiempo en estas reuniones del partido, en el Consejo y en el Comité estarán los presidentes de Aragón, Javier Lambán; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Así como la secretaria general del PSE, Idoia Mendia; el del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y los líderes socialistas de Ceuta y Melilla, Manuel Hernández y Gloria Rojas.

