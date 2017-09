(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO "HA PREVISTO TODOS LOS ESCENARIOS POSIBLES" Y LOS INSTRUMENTOS PARA AFRONTARLOS

El Gobierno ha previsto "todos los escenarios posibles" ante el desafío independentista en Cataluña y también los instrumentos a su alcance para hacerles frente, con la seguridad de que el 1 de octubre no habrá referéndum.

Lo dijo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al referirse a la ley de transitoriedad presentada días atrás.

"El Gobierno ha previsto todos los escenarios posibles. Los ha previsto", reiteró, y "tiene los instrumentos necesarios para hacerles frente". Envío además un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España porque el 1 de octubre no habrá "ningún referéndum de secesión".

Aunque no quiso ofrecer detalles como si los recursos del Gobierno contemplarían la suspensión de algún cargo, el ministro insistió en que el Gobierno tiene controlada la situación ante la deriva secesionista y el “intento de aislar a Cataluña”. Destacó que el Ejecutivo ya ha ido actuando y por ello “ni un euro de los presupuesto (de Cataluña) puede ir al referéndum ilegal”.

“Acción, prevención y, ante cualquier eventualidad, el Gobierno está preparado y tiene el tema estudiado para hacer cumplir la ley y no romper los 500 años de vivir juntos en España y para que inmensa mayoría que quiere seguir siendo catalanes, españoles y europeos lo sigan siendo”.

Pese a esa contundencia, el ministro portavoz indicó que actuará con “proporcionalidad y mesura” y “siempre con mano tendida del diálogo sin fecha de caducidad”. Reiteró la “voluntad fuera de toda duda” manifestada por el Gobierno y denunció que “quien no ha querido y solo dice referéndum sí o sí es el gobierno de la Generalitat de Cataluña”.

"ALTO EN EL CAMINO"

El Ejecutivo contempla que, en el caso de que el Govern apruebe por decreto alguna de las leyes independentistas -la de transitoriedad o la del referéndum-, se presentará un nuevo recurso al Constitucional, mientras que si la tramitación se hace en el Parlament, optarán por un incidente de ejecución de sentencia.

Para no salirse de la misma idea, el ministro puso ritmo a su declaración y recordó que para “bailar el tango se necesitan dos” y animó a hacer un “alto en el camino” para pensar si merece la pena seguir por la senda que aparta de “todas las naciones libres” a Cataluña.

En este contexto, dijo que a Carles Puigdemont le debería hacer reflexionar que su reciente viaje a “la patria de Hamlet” no le recibió nadie del gobierno danés, en alusión a la visita de esta semana a Copenhague (Dinamarca) para inaugurar una nueva delegación catalana, las denominadas ‘embajadas’.

Por último, Méndez de Vigo afirmó que tiene un tono “orwelliano” algunos comentarios que llegan desde Cataluña sobre que la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república es la ley “suprema”.

