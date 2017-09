(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP ADVIERTE DE QUE NO ESCATIMARÁ ESFUERZOS ANTE UN DESAFÍO “SUICIDA” PROMOVIDO POR UN “GOBERNANTE ABSOLUTISTA”

- Asegura que se penalizará a todo aquel delinca y que “más de uno” puede tener “un disgusto no solo patrimonial, sino también penal”. El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este lunes que el Gobierno de Mariano Rajoy no escatimará “ningún tipo de medida” para responder al desafío “absolutamente suicida” que plantea el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al que catalogó de “gobernante absolutista”.

En la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección, que se centró en el creciente pulso soberanista en Cataluña, Casado insistió en el mensaje de “tranquilidad y de firmeza” del jefe del Ejecutivo ante el reto soberanista en Cataluña en el día de la Diada.

“No se va a escatimar ningún tipo de medida para responder a un desafío absolutamente suicida e irresponsable para toda la sociedad catalana”, aseveró, al tiempo que recomendó a los independentistas “que abandonen toda esperanza” porque “no van a ganar” y finalmente triunfará la democracia y España.

Dicho esto, criticó que Puigdemont siga “jugando al disimulo”, pero consideró que “es bueno que se le haya caído la careta”. “Es un gobernante absolutista que dice hablar en nombre del pueblo aniquilando todas las libertades del pueblo” y tiene “malos compañeros de viaje en esta huida hacia ninguna parte”.

"NECESITAMOS VALIENTES"

Explicó que, en la reunión del Comité de Dirección, Rajoy hizo especial hincapié en que los catalanes y los responsables institucionales de Cataluña que quieran cumplir la ley “no están solos”, ya que “tienen a su lado a todo el Estado de España”. “Necesitamos valientes que decidan estar al lado de la ley”, sintetizó.

Abundó en que el Gobierno central “no escatimará esfuerzos para que se penalice a los que delincan y para proteger a aquellos que no quieran delinquir”. Aseguró también que el gabinete de Rajoy defenderá “con uñas y dientes” los derechos y libertades de quienes se nieguen a participar “en un sainete inconstitucional”.

Así las cosas, recomendó a quienes se amparan en una “supuesta legalidad” aprobada por un Parlamento autonómico “declarado en rebeldía” que dejen de hacer el “ridículo” y, de esta forma, eviten “tener problemas en su patrimonio personal” y “en su horizonte penal”. “La única legalidad vigente ahora mismo en Cataluña es la del resto de España”, reseñó.

En este sentido, agradeció el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, con sus líderes a la cabeza, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente; y pidió a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que “estén al lado de los buenos”. “Estoy convencido de que una autoridad tan importante (como Ada Colau) va a estar al lado de los que cumplen la ley”, apostilló.

"MUCHA GENTE" AL MARGEN DEL SECESIONISMO

También trasladó el deseo del partido de que en la celebración de la Diada no haya altercados y advirtió de que cualquiera que provoque un episodio violento “tendrá que responder” ante ello. En cualquier caso, dijo que “después de la borrachera, llega la resaca” y vaticinó que hoy veremos “mucha foto aérea" pero “hay mucha más gente que no está en la reivindicación de una estrategia suicida para su pueblo”.

Frente a los actos de “provocación”, subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están “muy experimentadas” y “llevan protegiendo durante muchísimos años la libertad en Cataluña”. Por ello, insistió en que se tendrá “muy en cuenta” quienes qué funcionarios, alcaldes y concejales cumplen la ley y quienes la desafían.

“Decimos que si se quiere votar, no hacerlo como Nicolás Maduro”, continuó, para acto seguido recomendar elecciones anticipadas para que haya una “votación con garantías”. El PP, dijo, quiere que se vote en Cataluña pero siempre dentro del margen que da la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En cuanto a la moción de censura propuesta por Ciudadanos en Cataluña, Casado opinó que lo importante es que se preserve la unidad de los partidos constitucionalistas y para ello “sería bueno” que PP, Cs y PSC compartieran cualquier iniciativa de esta índole. Explicó que por el momento el PP mantiene posición “prudente” precisamente porque los socialistas han dicho que no la apoyarían.

Casado defendió que el presidente del Gobierno guarde con recelo su estrategia final para impedir el referéndum, argumentando que “la máxima de Rajoy es que las estrategias hay que tenerlas pero no contarlas”. “¡Es muy oportuna cuando tenemos enfrente a unos trileros que han dado un golpe de Estado!”, exclamó.

Por último, dijo que el 2 de octubre, el día siguiente a la fecha marcada por los independentistas en el calendario para celebrar el referéndum secesionista, el PP seguirá plantando “que es mejor seguir juntos y que a Cataluña le ha ido muy bien con el Estado autonómico”. Mientras tanto, el Gobierno responderá a cada paso de forma “contundente”, aunque “a más de uno le pueda causar un disgusto no solo patrimonial, sino también penal”.

