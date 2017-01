(AMPLIACIÓN) LOS 'ERREJONISTAS' PLANTEAN ELIMINAR LA DUPLICIDAD DE CARGOS, COMO AHORA OCURRE CON ECHENIQUE, Y QUE LA EJECUTIVA SEA "PROPORCIONAL"

El documento que el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, defenderá en la asamblea estatal que celebrará el partido en febrero pide limitar el número de cargos internos que ostenta una misma persona y que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal no sean secretarios generales autonómicos, como actualmente ocurre con Pablo Echenique.

Así se explica en un vídeo de poco más de dos minutos de duración en el que se exponen las diferencias con el modelo que surgió en 2014 de la asamblea ‘Vistalegre I’. La campaña iniciada hoy circula a través de Twitter con el ‘hashtag’ '#EnsancharPodemos'.

“En Vistalegre I construimos un tipo de organización centralista y concentrada para un ciclo acelerado de elecciones” y ahora los 'errejonistas' consideran necesario “descentralizar” y “democratizar para ganar”.

También explican que el modelo organizativo actual necesita “aumentar tripulación y desplegar velas”, por lo que mientras que en 2014 el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, eligió a su Ejecutiva, los ‘errejonistas’ plantean ahora que cada miembro cuente con un voto y la Ejecutiva sea elegida por el Consejo Ciudadano Estatal.

Asimismo, proponen que el poder ahora no esté “concentrado” en Madrid, sino que quede “repartido” en los territorios y existan “más recursos” para las Ejecutivas repartidas por las comunidades autónomas.

Las propuestas organizativas de los ‘errejonistas’ contemplan también que la Comisión de Garantías del partido, órgano que garantiza que el funcionamiento de la organización se ajuste a los principios de democracia, transparencia, justicia y participación igualitaria de todas las personas, sea independiente y eficaz, tenga autonomía financiera e incompatibilidad total con otras responsabilidades. Además proponen que los miembros de la Comisión de Garantías de Podemos “no tengan otros cargos”.

UNA PERSONA, UN CARGO ORGÁNICO

Otra de las propuestas del equipo de Errejón es la repartición de responsabilidades en el partido, con “limitación de cargos”. Es decir, una persona un cargo orgánico y que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal no puedan ser “a la vez” secretarios generales autonómicos. Con este último planteamiento, los ‘errejonistas’ romperían con el actual modelo de la Secretaría de Organización, que ostenta Pablo Echenique que a su vez es secretario general de Podemos en Aragón.

Estas propuestas recogen además que la elección del Consejo de Coordinación del partido en el Consejo Ciudadano Estatal se realice de acuerdo a “criterios democráticos”, de “mérito”, “capacidad” y “proporcionalidad”. “Una dirección que represente al conjunto de Podemos”, apuntan.

Ponen especial hincapié en la formación en el exterior, con la dotación de recursos específicos para los círculos que operen en el extranjero, “favoreciendo su protagonismo tanto en la política nacional como en su entorno de residencia”.

También proponen realizar un “blindaje” de un mínimo del 10% del presupuesto destinado para igualdad y que se implemente un “informe de impacto de género” en la aprobación de los presupuestos. Además, quieren que se garantice que no haya más hombres que mujeres en los órganos de Podemos.

“Desplegar las velas, construir una organización más amable, abierta y democrática, para poner juntos y juntas rumbo a la victoria. Tú decides”, finaliza el vídeo.

