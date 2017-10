(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. BORRELL LAMENTA QUE LOS EMPRESARIOS NO AVISARAN "ANTES" LAS CONSECUENCIAS DE LA INDEPENDENCIA

El exministro socialista Josep Borrell dirigió este domingo un contundente mensaje a los empresarios catalanes ante el desafío independentista, al preguntarles si no podrían haber dicho "antes" que se iban de Cataluña en caso de secesión, porque "si lo hubierais hecho, quizás esto no habría pasado".

Borrell lanzó este mensaje en la lectura del manifiesto con el que culminó este domingo la manifestación por la unidad en España que tuvo lugar en el centro de Barcelona y que estuvo organizada por Sociedad Civil Catalana.

“Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, porque eso es lo que sois vosotros, ciudadanos de este país”, comenzó Borrell en una intervención que ofreció en su mayor parte en catalán y en la que defendió la “convivencia”, que se ha de volver a construir en la reivindicación del “pluralismo político”.

Se dirigió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien acusó de haber “perdido el conocimiento” al decir “que los que votan a determinados partidos políticos no son catalanes”.

“Señora Forcadell, ¿a usted no se le pasó por la cabeza que antes de decir estas cosas tendría que haber dimitido como presidenta del Parlament de Cataluña?”, le preguntó. “¡Claro que lo somos! ¡Como cualquier otro!”.

Asimismo, aludió a la posible declaración de independencia que pueda hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien acusó de estar "por encima de la ley" y realizó un llamamiento a la "solidaridad" y a la "pluralidad" de toda la sociedad catalana. “Si se declara unilateralmente la independencia, este país se irá por el precipicio, señor Puigdemont”, afirmó acompañado de gritos de ‘Puigdemont, a prisión’.

También se refirió a la decisión de algunas empresas y bancos de cambiar su sede social de Cataluña a otra comunidad. “¿No lo podríais haber dicho antes?”, preguntó ante el aplauso de los miles de asistentes. “Todas las cosas que algún día dijisteis en privado, ¿por qué no las dijisteis en público?”.

“Todos los que se están yendo ahora”, continuó Borrell, “lo tendrían que haber dicho antes”, porque “si lo hubieran dicho quizás no estaría pasando lo que está pasando”.

Es por ello que dijo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que este problema no se puede resolver unilateralmente y que no se puede estar contra el ideario europeo, que es “el respeto a la ley y a la solidaridad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso