(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. RAJOY HA HECHO UN EJERCICIO DE “REPENSAR” PARA SU DECLARACIÓN, AUNQUE “NO HA SIDO UNA PREPARACIÓN INTENSA”

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, se ha preparado en los últimos días para la declaración que tendrá que prestar como testigo el próximo miércoles ante la Audiencia Nacional intentando “repensar y pensar” su actividad en el año 2003, aunque “no ha sido una preparación tan intensa como algunos han tratado de hacer ver”.

Así lo comunicó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que en esta ocasión presidió la secretaria general, María Dolores de Cospedal, donde negó que la ausencia de Rajoy tenga algo que ver con la preparación de su declaración ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’.

“No es la primera vez que falta al Comité de Dirección, hay veces que las razones de agenda hacen que no pueda venir y no tiene nada que ver con la preparación, absolutamente nada que ver”, aseguró Maíllo, que seguidamente explicó que la preparación de esta declaración ha consistido básicamente “en algo muy razonable que haríamos todos”.

Se refirió a que “todos” nos dedicaríamos a “recordar dónde estábamos, qué hacíamos y cuáles eran las funciones que teníamos en el año 2003”. “Repensar, pensar y acuérdate de hechos de hace quince años, ese es el grado de preparación, y también puedo asegurar que no ha sido una preparación tan intensa como algunos han tratado de hacer ver”, agregó.

“Yo hacía tiempo que no le veía tan tranquilo”, aseguró el coordinador general de los populares, que hizo especial hincapié en que este procedimiento judicial no ha dificultado “ni un ápice” la actividad política del presidente del Gobierno, que está y seguirá desarrollando “con absoluta tranquilidad”.

Dijo que aún “no está decidido” si algún miembro de la dirección nacional del partido acompañará a Rajoy el miércoles y recordó que el propio auto estableció con claridad que la comparecencia debía darse “preservando la imagen institucional” del presidente, algo que “forma parte de las decisiones que no toma Rajoy”, pero que es “lógico y normal”.

Abundó en que hay que ver la “colaboración” con la Justicia como un “elemento positivo”, aunque en este caso “poco puede aportar” Rajoy porque en 2003 “no tenía ningún tipo de responsabilidad en materia electoral” dentro del partido y será preguntado por la financiación de las campañas electorales de Majadahonda y Pozuelo.

Pese a ello, subrayó que el líder del PP “lógicamente va a colaborar” dentro de la “normalidad”, aunque dijo que los ciudadanos cuando vean al abogado de Adade preguntar al presidente “tienen que saber que es el PSOE” quien está detrás, porque los integrantes de esta asociación “son miembros del PSOE” y están “al dictado” de este partido, que ejerce una acusación popular que el PP siempre ha cuestionado.

