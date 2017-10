(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. ECHENIQUE CARGA CONTRA PP Y PSOE POR “CERRAR FILAS” CON EL 155, PORQUE “ES EVIDENTE” QUE NO HUBO DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cargó este lunes contra PP y PSOE por haber “cerrado filas” en el conflicto catalán, porque “es absolutamente evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia”, algo que, dijo, “sabe todo el mundo, incluido Rajoy”.

Así se pronunció Echenique en rueda de prensa en Madrid después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contestara esta mañana al requerimiento que le envió la pasada semana el Gabinete de Mariano Rajoy, una respuesta que no es clara para el Ejecutivo central.

“Es absolutamente evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia. Y esto lo sabe todo el mundo, incluido Mariano Rajoy”, subrayó el dirigente de Podemos, que no dudó en cargar contra el PP y el PSOE por haber “cerrado filas” con la “suspensión del autogobierno” de Cataluña y tener ya “decidido” aplicar el artículo 155 de la Constitución contra el mandatario catalán.

Adujo que no ha habido declaración de independencia, porque el mismo día en el que Puigdemont compareció en el Parlament tanto los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como la CUP le pidieron que proclamara la independencia.

Dijo que “parece una decisión tomada a priori” por parte de PP y PSOE el hecho de aplicar el 155, al tiempo que lamentó “que estén a punto de tomar una iniciativa tan negativa para España”. Para Podemos, el 155 “supone una involución en Cataluña” y “empeora la crisis de Estado que se ha abierto con la cuestión catalana”, por lo que calificó a Rajoy de “irresponsable” por no resolver, al adoptar esta decisión, el “conflicto político”.

Sin embargo, Podemos mantiene la mano tendida al PSOE para trabajar en la mesa de coordinación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y subraya que las conversaciones son fluidas entre las portavoces de PSOE y Podemos, Margarita Robles e Irene Montero.

NUEVOS INTERLOCUTORES

Podemos no ve “ni bien ni mal” que se celebren elecciones autonómicas, aunque avisa de que una convocatoria anticipada de los comicios no solucionaría el conflicto territorial.

Echenique explicó que su partido no está pensando en clave electoral y cargó contra quienes a su juicio sí lo están haciendo, como Ciudadanos y PSOE, que reclaman que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña.

Con todo, dijo preferir un nuevo escenario de interlocutores en el que no estén ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont. “Pensamos que sería más fácil dialogar entre Cataluña y España si estos gobiernos fueran diferentes”, consideró. “Por eso llevamos meses proponiendo que cojan el teléfono y se llamen”.

Sobre las últimas encuestas que apuntan a un descenso de votos para Podemos, Echenique afirmó que en Unidos Podemos “no estamos pensando en las perspectivas electorales”, sino en la “unidad de nuestro país”. Restó importancia a si su postura con respecto a Cataluña les esté quitando votos y dijo que “ya habrá tiempo de recuperar esos números”.

