(AMPLIACIÓN) EL PSOE DENUNCIA QUE RAJOY SÓLO HABLE DE “NÚMEROS” Y NO DE CORRUPCIÓN

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, denunció este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “saque pecho” con los datos “macroeconómicos” en su balance sobre el curso parlamentario, que le hacen vivir en un “mundo de fantasía” y “no baja a la realidad”.

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, la ‘número cuatro’ del PSOE urgió al presidente a “resolver este dislate entre las cifras y la política y situarse en un lugar normal”, y le pidió que “baje a la microeconomía” y hable de “las cosas reales”, como la “pobreza infantil”.

Denunció que para Rajoy, España es "una economía competitiva, que tiene que hacer todo lo posible para quedar bien en el mundo y en Europa”, y por eso sólo ha hablado de las “macrocifras constantes, donde todas la piezas encajan en una lógica que entenderán los que tiene buenos salarios”.

La ex ministra de Cultura arremetió contra el jefe del Ejecutivo recordándole que, en su testifical ante el tribunal que juzga la primera etapa del ‘caso Gürtel’, insistió en separar la política de los números. “El miércoles, Rajoy no entendía de números” mientras que “hoy todo su discurso eran cifras y cifras", afirmó, al tiempo que subrayó que el presidente vive “al margen” de las cifras.

La dirigente socialista dijo que "a Rajoy se le olvida que la imagen institucional de España es él sentado en la Audiencia Nacional”.

Por ello, criticó que el presidente haya optado por usar “eufemismos” para referirse a los casos de corrupción del PP sin pronunciar la palabra “corrupción”, como si ésta no estuviera en su “lenguaje”.

