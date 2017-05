(AMPLIACIÓN) EL FISCAL GENERAL DEFIENDE A MOIX Y ASEGURA QUE LAS FILTRACIONES BENEFICIAN A LOS CORRUPTOS

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, mostró este miércoles su respaldo al fiscal jefe Anticorrupción, porque no está "constatado” que haya intentado frenar investigaciones por corrupción, al tiempo que afirmó que con las filtraciones en estas causas se está "colaborando" con los acusados.

Maza se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció para explicar la actuación de la Fiscalía y de Moix en sumarios como e 'caso Lezo' o e 'caso del 3%' de Cataluña.

Durante esta comparecencia, en la que la mayoría de los partidos de la oposición pidió el cese de Moix, el fiscal general defendió la actuación de su subordinado, al tiempo que criticó las filtraciones de datos e investigaciones secretas, sobre todo en lo que se refiere al ‘caso Lezo’.

A este respecto, Maza defendió que las filtraciones son algo con lo que “se perjudica a la propia eficacia de la Justicia”, ya que con las mismas se “está restringiendo el derecho de defensa” y se dificulta que haya testigos que lleguen a “pactos de colaboración”.

“INTENCIÓN” OCULTA

Por este motivo, aseguró que debe tenerse en cuenta que si se quiere perseguir la corrupción, debe asumirse que con las filtraciones se está “ayudando” o “colaborando" con las personas investigadas.

Además, afirmó que “las filtraciones no favorecen a nadie”, por lo menos nadie con “intenciones limpias” y se mostró convencido de que en el ‘caso Lezo’ está habiendo una “dosificación” de revelación de datos que no es “espontáneo”, sino que detrás existe una “intención” que convendría investigar. En esta línea, emplazó a los diputados a dar a la Fiscalía herramientas para combatir estas revelaciones de secretos.

Asimismo, el fiscal general defendió a Moix y dijo que se siente “satisfecho” de su trabajo, puesto que está actuando con “valentía” y determinación. Asimismo, ante las peticiones de los partidos para que le cese, aseguró que sería un “cobarde” si con el relevo del responsable Anticorrupción pretendiera soltar “lastre”. Maza hizo esta defensa del fiscal jefe Anticorrupción tras sostener que “no hay ningún hecho constatado de que se haya paralizado ningún procedimiento” por corrupción.

NIEGA UN “COMPLOT”

Sobre cuestiones concretas que se han reprochado a Moix, el fiscal general sostuvo, en primer lugar, que el responsable Anticorrupción no bloqueó registros ni imputaciones en el ‘caso Lezo’, sino que sólo planteó en este caso realizar por separado un registro relacionado con Innasa. Esta empresa fue comparada en Sudamérica en 2001 por el Canal de Isabel II, antes de que Ignacio González asumiese el control de este organismo público madrileño.

Al mismo tiempo, sobre el hecho de que investigados en la ‘operación Lezo’ hablen en conversaciones grabadas de que les gustaría que Moix fuese designado fiscal Anticorrupción, Maza dijo que lo que expresaban estas personas era un deseo y fruto de que conocían al aludido de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, el fiscal general aseguró que si hubiera habido un “complot” para tapar la corrupción del PP, como aseguran algunos partidos, habría nombrado a otro fiscal, ya que conocía antes de su designación las grabaciones del ‘caso Lezo’.

Asimismo, respecto al revelo de los fiscales que investigan el ‘caso del 3%’, que Moix quería asignar a funcionarios de Cataluña, Maza dijo que ha pedido nuevos informes y que está pendiente de su decisión, para la que ha pedido diversos informes.

