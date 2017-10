(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ APOYARÁ CUALQUIER RESPUESTA “CONSTITUCIONAL” DEL GOBIERNO ANTE UNA DUI QUE "NO TIENE SENTIDO"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que “una declaración unilateral de independencia (DUI) no tiene cabida en ningún Estado social de Derecho” y añadió que, de la misma forma que los socialistas abogan por el “diálogo” en la situación “traumática” que se vive en Cataluña, “apoyarán” la respuesta del Gobierno, “que será una respuesta constitucional”.

Así se pronunció el líder socialista en una rueda de prensa que ofreció en Barcelona junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, un día después de que cientos de miles de personas inundaran el centro de la Ciudad Condal en una manifestación en defensa de la unidad de España.

Sánchez viajó hoy a Barcelona para participar en la reunión extraordinaria del PSC y exponer su convencimiento de que “el resultado del ‘procès’ no va a traer la independencia” y afirmar que la postura de su partido será “agotar todas las vías de diálogo”.

Sánchez defendió que una declaración unilateral de independencia “no tiene sentido” en estos momentos y los socialistas, insistió, pedirán diálogo y negociación “desde el primer momento y hasta el último segundo”.

Dijo que esperará a la comparecencia de este martes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien lanzó distintos mensajes. “Le decimos, con emoción, que pare las máquinas y hagamos política desde el diálogo”, subrayó, para seguidamente trasladarle que es necesario que “restablezca la legalidad estatutaria” y “vuelva” a la situación anterior al 6 y 7 de septiembre, “cuando fueron atropellados” los derechos de los diputados en el Parlament.

“Una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en ningún Estado social de Derecho”, subrayó, para a renglón seguido reiterar su apoyo al Gobierno en la respuesta que dé ante el desafío secesionista, aunque no concretó si lo mantendrían en caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución. “Cada cosa a su tiempo. Eso sí, será una respuesta constitucional”, declaró.

Con todo, reivindicó el Congreso de los Diputados como “el mejor lugar” para abordar la situación territorial, con la puesta en marcha, primero, de una comisión “donde podemos estar representados todos”, y después, con la “evaluación” en la mano, estudiar la reforma constitucional. “Estamos a tiempo todos los políticos si somos generosos” de “superar esta gran fractura emocional”, señaló el líder del PSOE.

Criticó, aunque sin mencionarle, a Podemos, que defiende un referéndum pactado como salida a la situación catalana. Sánchez aseguró que eso lo han defendido “siempre” los socialistas, y trasladó a las filas de Podemos que “quienes lo defienden no sé si saben que eso requiere una reforma constitucional”.

QUE ABANDONE LA DUI “POR PATRIOTISMO”

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, realizó una petición a Puigdemont y le demandó “que se abstenga mañana de hacer una declaración de independencia, en directo, en diferido o simbólica”, en su comparecencia en el Parlament.

Le pidió que, “por patriotismo”, abandone la declaración unilateral de independencia (DUI) y no la proclame en la sesión de este martes, donde a petición propia comparecerá “para informar sobre la situación política”.

Iceta explicó que no está prevista ninguna votación este martes, que si la hay la recurrirán al Tribunal Constitucional y que el PSC no participará en algo que, a su juicio, provocaría un “efecto devastador”. “Sería un desastre para Cataluña y para sus instituciones”, recalcó, para agregar que “hay que intentar evitar” esa declaración unilateral.

No obstante, si finalmente Puigdemont anunciara que continúa con su hoja de ruta independentista, Iceta aseguró que compartirá con el PSOE el análisis de la situación y las decisiones que se tomen al respecto. Evitó sin embargo “entrar en el escenario” del 155, dijo, “mientras haya la menor voluntad de diálogo”.

Sobre la manifestación de este domingo en las calles de Barcelona en defensa de la unidad de España, alabó las palabras expresadas ayer por el exministro Josep Borrell y le trasladó su “admiración”. Fue Borrell quien ayer se dirigió al presidente de la Generalitat para acusarle de estar "por encima de la ley".

Por otro lado, Iceta expresó su “respeto total y absoluto” a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que acordó hoy retirar a los Mossos d´Esquadra la competencia exclusiva de la vigilancia de la sede del tribunal y ordenó que a partir de ahora esa responsabilidad la comparta con el Cuerpo Nacional de Policía.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso