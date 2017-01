(AMPLIACIÓN) PATXI LÓPEZ VE “MUCHA CRISPACIÓN” EN EL PSOE Y ASEGURA QUE TIENE UNA “CONVERSACIÓN PENDIENTE” CON PEDRO SÁNCHEZ

El diputado socialista por Vizcaya Patxi López, el primero que ha anunciado su candidatura a la Secretaría General del PSOE, sostiene que ve “demasiada crispación” dentro del partido y está convencido de que hay una “inmensa mayoría de militantes que quieren dejar ese tiempo en que nos hemos dedicado a enfrentarnos entre nosotros mismos frente a los problemas de la ciudadanía”.



López, en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, aseguró que para dar el paso de presentarse como candidato a las primarias para elegir secretario general –que lo anunció el pasado domingo- no habló sólo con dirigentes y ‘barones’, sino que lo hizo con “mucha gente, con muchos militantes”.

“Y palpé que nuestra militancia quiere que dejemos atrás el tiempo del enfrentamiento, reconocer al PSOE como alternativa a la derecha, que es capaz de proyectar una propuesta seria, contundente, con partido unido, fuerte, y cuando uno está demasiado tiempo preocupado por lo interno, la posición política se debilita".

SANCHEZ SE SUME

Entre esos contactos estuvo la llamada que le hizo al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez. López afirmó que ha hecho una “propuesta, un modelo de partido” y le gustaría que “en ese coche se subiera todo el mundo, también, cómo no, Pedro Sánchez, que ha sido secretario general del PSOE en un momento muy complicado”.

Sin embargo, apuntó que desde esa llamada del fin de semana no han vuelto a hablar y tienen, por tanto una “conversación pendiente”. “Yo ya dije que mi candidatura no trataba de impedir que se presentaran otros”, apuntó.

López niega traición alguna a Sánchez, ya que era uno de sus colaboradores más próximos, y remarcó que ha sido “leal siempre” a todos los secretario generales, incluido Sánchez y que su “lealtad está en el proyecto y propuestas y forma de entender el PSOE y su papel en este país”.

Remarcó que “la militancia tiene el derecho a elegir entre distintas opciones. Y una vez que elige, lo que debiéramos hacer todos es integrar, sumar, no ir a un congreso del que salgamos vencedores y vencidos, sino del que salgamos todos juntos”, concluyó.

CANDIDATOS YA

El diputado vasco defiende su prontitud en dar el salto, pese a la “campaña es larga, demasiado”, porque “no podíamos hacer” que “la militancia esperara más tiempo sin saber si hay candidatos, propuestas, definición de proyectos, para ser escuchados en lo que se opina. “Tenemos que cerrar este capítulo cuanto antes”, agregó.

A su juicio, una vez que el Comité Federal definió el pasado sábado el calendario – fijó Congreso para los 17 y 18 de junio- “los que tenemos esas ganas damos un paso para ofrecernos a la militancia”.

Preguntado por posibles candidatos, dijo que de Sánchez sólo da “por hecho” lo anunciado, y le “parece bien” que quiera “escuchar a la militancia, que tiene derecho a ser escuchada y a escuchar lo que proponemos. “Y después de escuchar, tiene derecho a decidir quién quiere que sea el secretario general”.

Respecto a Susana Díaz-como posible candidata-, López restó importancia a la coincidencia en un acto de la presidenta andaluza con el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese no es "un acto de candidato o candidata" sino el centenario de una agrupación al que se había invitado a Rubalcaba “hacía tiempo”. Y, de hecho, se mostró convencido de que si se lo pide, Rubalcaba le acompañará también en algún acto.

Tras la publicación de que Eduardo Madina se encargue de la ponencia política y el economista José Carlos Díez de la económica, López restó importancia a los nombres aunque le parecía bien la elección de ambos. Pero apostó mas porque no se debe ir para “cerrar una ponencia sino para tener bases sobre las que abrir debate social con todos los progresistas de este país que pueden aportar a este proyecto de izquierdas. “En vez de cerrar el debate en el Congreso , debemos abrirlo a la sociedad”, remachó.

Sobre el incidente en una asamblea socialista contra la diputada y ex portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez, López afirmó que le da “pena” ver estas imágenes porque no puede “entender” que haya compañeros que traten así a otros porque defiendan otras ideas. “Hay que sumar, no dividir y enfrentarnos”.

