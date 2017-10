(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. COSPEDAL TIENE “CASI LA COMPLETA SEGURIDAD” DE QUE NO HABRÁ “INTERVENCIÓN” DE LAS FUERZAS ARMADAS

- Asegura que está “previsto y pensado lo que hay que hacer” con el 155. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró este jueves que tiene “la casi completa seguridad” de que “no va a ser necesaria” la “intervención” de las Fuerzas Armadas en Cataluña, aunque subrayó que están dispuestas para hacer lo que sea menester a las órdenes del Gobierno de su país.

Cospedal se pronunció en estos términos en una entrevista en TVE recogida por Servimedia minutos antes de que diese el pistoletazo de salida el desfile con motivo de la Fiesta Nacional, que este año está marcado por el desafío independentista y por el deseo del Ministerio de Defensa de convertirlo en una muestra de orgullo de sentirse español.

“Tengo la casi completa seguridad de que no va a ser necesaria su intervención, creo que esto no va a ser necesario”, sentenció la ministra, para acto seguido precisar que los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de España tienen la “obligación” de estar “preparados” para defender a su país si la situación lo requiriera.

También se refirió al procedimiento legal previsto en el artículo 155 de la Constitución que el Consejo de Ministros activó ayer para requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que vuelva a la legalidad vigente. En este sentido, Cospedal explicó que este mecanismo tiene por objeto “restaurar la Constitución, la ley y la igualdad de derechos de todos los españoles” si la respuesta del mandatario catalán no fuera satisfactoria.

Además, confirmó que “claro que está previsto lo que hay que hacer y pensado lo que hay que hacer” con respecto a las medidas a emprender al amparo de este artículo de la Carta Magna. “Otra cosa no sería lógica y normal”, apostilló la titular del Ministerio de Defensa, que defendió la “proporcionalidad y la firmeza” con la que se está actuando para defender el interés general del país.

Dicho esto, valoró que con carácter general “la inmensísima mayoría de españoles se sienten orgullosos de pertenecer a su país”, aunque cada cual pueda “entender” España de una forma y haya “muchas maneras de sentirse españoles”. A todos ellos les deseó un feliz día de la Fiesta Nacional y les dijo que “tenemos mucho que celebrar”.

