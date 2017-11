(AMPLIACIÓN) EL PP ADVIERTE DE QUE NO ACUDE A LA COMISIÓN TERRITORIAL “CON LA IDEA DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN”

- El PSOE insiste en abrir en seis meses la reforma de la Carta Magna. El PP advirtió este miércoles de que no acude a la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, impulsada por el PSOE, “con la idea de reformar la Constitución”, sino abierto a identificar “disfunciones” para mejorar el actual sistema territorial.



Así lo aseguró el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, nada más constituirse esta comisión parlamentaria, en la que ejercerá de portavoz de los populares. A su vez, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió en que esta comisión es la base para iniciar en seis meses la reforma de la Constitución.

Bemúdez de Castro y Lastra hicieron estas consideraciones tras constituirse esta mañana esta comisión con la elección de los miembros de la Mesa, que fueron acordados entre PP y PSOE. Ciudadanos, que tiene pocas esperanzas en esta iniciativa, se limitó a votar en blanco.

No participaron los nacionalistas vascos y catalanes, aunque sí los canarios de CC y NC, así como UPN. A última hora se sumó Compromís, porque, según su portavoz Joan Baldoví, la voz de los valencianos no puede estar ausente de este debate a pesar de las discrepancias.

El socialista José Enrique Serrano fue elegido presidente y, en su primera intervención, ya apuntó que “serán nuestras decisiones las que libremente compartamos y acordemos sin peajes indebidos a nadie". Así, animó a que “todos” los partidos se sumen a esta comisión para “dar conjuntamente respuestas reales a los problemas de nuestra convivencia” y “transmitir a todos los ciudadanos y especialmente a los catalanes”, que la Constitución “nos acoge a todos”.

PADRES DE LA CONSTITUCIÓN

Avanzó que las propuestas que se debatan y acuerden podrán “exigir cambios” en las formas de gobernar y en las leyes que regulan el estado autonómico, “incluida”, entre ellas, la propia Constitución.

Serrano anunció que el jueves de la semana que viene se decidirá el calendario de comparecencias que, según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, se quiere que lo inicien los ‘padres’ de la Constitución que aun viven: Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca y José Pedro Pérez-Llorca. También que acuda el presidente del Consejo de Estado, así como presidentes y expresidentes de comunidades autónomas.

Vaticinan estas fuentes que el trabajo será “intenso” porque se quiere “meter mucho” y hay poco tiempo por el horizonte de que a seis meses debe concluir con el inicio de la reforma constitucional.

En esta línea se expresó Lastra, al destacar el “compromiso” de empezar “cuanto antes” a trabajar para “preparar las conclusiones” y, así en “seis meses”, abrir esa “reforma de la Constitución que entendemos que necesita nuestro país”.

Lastra puso en valor que en la comisión impulsada por el PSOE estén hasta siete partidos pero destacó que deberían estar “todos” por lo que espera que se “sumen cuanto antes” formaciones como Podemos o los nacionalistas que no han querido participar.

"MUY POCOS ESPERANZAS"

Ignacio Prendes, de Ciudadanos, dejó claro que su partido participa en la comisión por respeto institucional pero tiene “muy pocas esperanzas” en sus trabajos porque no creen que sea el instrumento adecuado para responder al “reto que los independentistas han lanzado contra la democracia”. De hecho, Ciudadanos teme que esa comisión, centrada en el modelo territorial, sea “un obstáculo” para la reforma de la Constitución que consideran necesaria y que tiene que incluir otros ámbitos.

Prendes alertó de que a los independentistas no hay que “prepararles pistas de aterrizaje” creando espacios “ad hoc” a los que ni siquiera acuden, sino ganarles en las urnas y abordar una reforma global de la Constitución que evite los “errores” de los últimos treinta años.

Por su parte, Bermúdez de Castro señaló que en esta comisión le gustaría conocer exactamente cuál es la “propuesta” del PSOE porque en los últimos meses se les ha escuchado hablar de la plurinacionalidad, de la nación de naciones y del modelo federal. El PP, remarcó, participa en esta comisión para “fortalecer el Estado y no para debilitarlo”.

Indicó que “el diálogo no empieza con las conclusiones”, para a renglón seguido subrayar que su partido acude a este órgano con ánimo “constructivo” y para hablar de cómo “mejorar el modelo y no a sustituirlo” ni a “premiar” a los independentistas.

En la misma línea se pronunció el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que puntualizó que ningún proceso de reforma de la Constitución podría realizarse sin el apoyo del PP, al tiempo que avisó de que el “consenso” forjado en 1978 hay que “seguir manteniéndolo”.

