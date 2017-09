(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO: “QUIEN VULNERA LA LEY SE DEBE ENFRENTAR A SUS CONSECUENCIAS”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió este viernes a los responsables de la Generalitat de Cataluña de que “quien vulnera la ley, se debe enfrentar también a sus consecuencias” y aseguró que el gabinete de Mariano Rajoy “va a hacer cumplir las leyes” ante el 1-O.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde valoró que la consulta de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre “se ha convertido en el referéndum de la CUP”, un “movimiento antisistema”.

Méndez de Vigo se reafirmó en que el referéndum “no se va a celebrar” porque no cumple “ninguna garantía democrática”. En este punto, relató que la consulta no tiene censo, no hay urnas ni papeletas, tampoco colegios asignados al elector, no hay interventores ni apoderados, ni voto por correo y, para más inri, la Sindicatura Electoral se ha suspendido.

EL GOBIERNO UTILIZARÁ "TODOS LOS MEDIOS"

Todo ello le llevó a argüir que “este es un referéndum ilegal porque no reúne ninguna condición de las que debe tener cualquier tipo de consulta”. Así las cosas, prometió que el Gobierno utilizará “todos los medios” a su disposición para que se cumplan las normas democráticas y reaccionará con “firmeza”.

“Tengan la seguridad los catalanes y el resto de españoles de que este Gobierno, en el ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes”, manifestó, al tiempo que avisó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios de que “nadie está al margen de las leyes” y de que “quien vulnera la ley se debe enfrentar también a sus consecuencias”.

Preguntado entonces si el Ejecutivo central se plantea en última instancia recurrir al artículo 155 de la Constitución, respondió que “no hay sobre la mesa ninguna actuación más de la que hemos dicho una y otra vez: no habrá referéndum ilegal y utilizaremos todos los medios para que se cumplan las normas democráticas de un Estado de Derecho”.

CAMPAÑA CONTRA EL PLURALISMO

Además, se mostró preocupado por la “extensión en Cataluña de actuaciones de acoso, intimidación y amenazas” a las personas contrarias al referéndum en lo que denominó “campaña contra el pluralismo político fruto de la deriva radical, extremista y de la intolerancia de ideas que se ha adueñado de Cataluña”.

Esta campaña, dijo, afecta a alcaldes y concejales de más de 200 corporaciones locales que “luchan todos los días para que se respete la ley”, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los jueces e, incluso, a la familia de dirigentes políticos como Albert Rivera, a quien mandó un mensaje de “solidaridad y apoyo” por las pintadas intimidatorias en el negocio de sus padres.

En respuesta a si cree que los promotores del 1-O han cometido un delito de sedición, Méndez de Vigo respondió que “esa decisión no le compete al Gobierno”, sino a la Fiscalía General del Estado y “este Gobierno respeta la independencia de la Fiscalía General”.

Por último, reiteró que el Gobierno sigue “abierto al diálogo”, como ya manifestó Rajoy en su declaración institucional del miércoles, y lamentó no haber recibido más que una “respuesta en negativa” en forma de intervención de Puigdemont “cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo”.

