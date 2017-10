(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. ZOIDO ASEGURA QUE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD “NO SALDRÁN” DE CATALUÑA HASTA QUE “NO ESTÉ GARANTIZADO EL ORDEN PÚBLICO”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están como refuerzo en Cataluña “no saldrán” de esta autonomía hasta que “no esté garantizado el orden público” y la “protección de los derechos y de la libertad” que tienen todos los catalanes.

Así lo indicó en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al responder a la senadora de ERC Laura Castel, que le preguntó si el Gobierno va a retirar los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional que desplegadas en Cataluña las últimas semanas ante el desafío independentista.

“El Gobierno no va a retirar las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, que están ahí para garantizar los derechos y libertades, velar por la pacífica convivencia, el cumplimiento de la ley y que se garantice el ejercicio de los derechos de todos y no de unos cuantos sobre otros”, sentenció Zoido.

Insistió en que “no saldrán” de Cataluña hasta que “no este organizado el orden público” y la protección de los derechos de todos los catalanes y “no de esa minoría que ha decidido saltarse la Constitución, el Estatut y quebrar los principios que inspiraban todo aquello que regía el Parlamento de Cataluña”.

"MENTIRAS"

Recordó que la Guardia Civil y la Policía Nacional fueron a Cataluña de “refuerzo” para prestar “auxilio” cuando fueran requeridos por los Mossos d’Esquadra o cuando así lo solicitara la autoridad judicial y fiscal. “Y es lo que han hecho”, sostuvo el ministro, que afeó a ERC que quiera “trasladar mentiras” sobre la actuación judicial.

Tras quejarse la senadora de ERC de la “brutalidad policial” vivida el 1-O y acusar al Gobierno central de actuar como “bárbaros”, Zoido resumió que el día del referéndum ilegal lo que pasó es que “había unos que pisoteaban los derechos de otros y otros que tenían que aguantar la sinrazón y la negativa a cumplir las decisiones judiciales”.

El ministro también tuvo que escuchar las severas críticas del senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo, que le pidió “dar la cara como responsable político del operativo del 1-O”. “Si eran urnas, debería dimitir por no haberlas encontrado y, como dice un senador del PP, si eran cajas de ropa sucia, debería dimitir por las cargas policiales que hirieron a más de 800 ciudadanos para incautarse con cajas de ropa”, valoró.

Zoido defendió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron “en cumplimiento de un mandato judicial y con la proporcionalidad y responsabilidad” que se les exige. “También podían haber optado por otras cosas, por no hacer absolutamente nada como algunos hicieron”, remachó.

