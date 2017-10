(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA DENUNCIA QUE PUIGDEMONT ESTÁ “ABSOLUTAMENTE FUERA DE LA REALIDAD"

- “Cada mensaje del señor Puigdemont es un viaje a ninguna parte”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este miércoles que “cada mensaje” que lanza el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, “es un viaje a ninguna parte”, ya que está “absolutamente fuera de la realidad” y “hace mucho tiempo que vive fuera de la ley”.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en una declaración en el Palacio de la Moncloa después de que Puigdemont advirtiese esta noche de que su Gobierno "no se desviará ni un milímetro del compromiso de paz y serenidad pero a la vez de firmeza con la que queremos hacer las cosas" en el camino hacia la secesión del resto de España.

“Ha llevado a los catalanes a la mayor fractura que han tenido en toda su historia”, denunció, al tiempo que valoró que Puigdemont se ha convertido en un dirigente que está “absolutamente fuera de la realidad” por posicionarse en contra de la ley, las instituciones europeas y contra “la mayoría” de los catalanes.

La ‘número dos’ del Gobierno de Mariano Rajoy consideró que “causa sonrojo” que el mandatario catalán le recuerde al rey Felipe VI sus obligaciones constitucionales cuando “estamos aquí porque Puigdemont ha olvidado todas las suyas” al promover un referéndum ilegal el 1-O.

La mayoría de los catalanes, prosiguió, percibieron ayer en el mensaje del Monarca “un bálsamo frente a tanta incertidumbre”. En consecuencia, se quejó de que en lugar de atender esta “llamada a la moderación” siga insistiendo en una estrategia que “le aleja cada vez más de la rectificación que le está pidiendo todo el mundo”.

En este punto, juzgó que “nunca” España y Cataluña han vivido un “olvido completo” por parte de los dirigentes de la Generalitat como el que están sufriendo ahora. Todo ello le llevó a decir que “cada mensaje del señor Puigdemont es un nuevo desasosiego, una nueva intranquilidad y un viaje a ninguna parte”.

Finalmente, advirtió al presidente catalán de que “fuera de la ley no hay democracia, no hay convivencia y no hay derechos” y lamentó que desde “hace mucho tiempo” Puigdemont vive “fuera de la ley, de la realidad y de la cordura”.

