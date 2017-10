(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ CITA DE MANERA "INMINENTE" A LOS PRINCIPALES ÓRGANOS DEL PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido reunir a los principales órganos federales del partido para establecer una posición conjunta ante el desafío independentista en Cataluña. Según fuentes consultadas por Servimedia, se espera que las reuniones sean la semana que viene, pero no se descartan convocatorias para este fin de semana.



En concreto, Sánchez ha remitido una carta a los distintos miembros del Consejo de Política Federal -órgano consultivo donde están los líderes territoriales- para convocarles a una reunión “inminente” ante las “excepcionales circunstancias políticas que estamos viviendo en España”.

Según fuentes socialistas, el líder les pone en estado de “prealerta” y les pide que tengan la agenda despejada, así como que estén localizables.

“Lamento no poder adelantarte la fecha exacta en este momento, pues, como sabes, dependerá en buena medida del devenir de los acontecimientos”, indica el escrito de Sánchez.

El mismo formato emplea el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en la carta que envía a los territorios convocando a una reunión del Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos.

Se trata de la primera vez que Sánchez reúne a estos dos órganos (Consejo de Política Federal y Comité Federal) desde su reelección en mayo como líder del PSOE.

Según confirmaron a Servimedia fuentes de la dirección del PSOE, todavía "está por confirmar" que la cita del Consejo de Política Federal sea en Ferraz el "martes o el miércoles".

Ábalos también ha citado por carta a los dirigentes del partido a un plenario de la Comisión Ejecutiva Federal, que es el órgano máximo de la dirección del partido.

Según fuentes consultadas por Servimedia, las fechas están en el aire, pero primero se reunirá la Ejecutiva, luego el Consejo de Política Federal y, por último, el Comité Federal.

Sánchez explica a sus compañeros que lamenta no poder fijar ya la fecha exacta de las reuniones, porque "dependerá en buena medida del devenir de los acontecimientos", pero les agradece su comprensión y les pide que estén disponibles para cuando tengan lugar las convocatorias.

Los socialistas buscan escenificar una unidad en la posición del PSOE sobre el desafío independentista, ante la creciente crítica en algunos sectores del partido con la dirección. Por una parte, se reprocha a Sánchez que no pida la dimisión de Rajoy por la incapacidad del Ejecutivo de evitar el 1-O y, por otro lado, que mantengan la unidad con el Gobierno del Partido Popular en la defensa de la legalidad.

Sánchez no ha querido hasta ahora convocar al Consejo de Política Federal escudándose en que debía esperar a que terminaran los procesos internos en su partido, ya que tras la renovación del liderazgo federal se acometieron en los territorios. No obstante, esta cita se producirá cuando aún faltan por resolver los liderazgos en Galicia y Aragón.

Según los últimos estatutos aprobados por el PSOE en su 39 Congreso, el Consejo Político Federal es un “órgano al que corresponde informar y evaluar las políticas del partido que afectan a la cohesión territorial, a las relaciones entre las comunidades autónomas y entre éstas y el Estado”.

Situación similar en el caso del Comité Federal. Apenas han pasado tres meses desde el 39 Congreso y todavía falta que, con la celebración de sus cónclaves regionales, los territorios confirmen las personas que formarán parte de este órgano que se convierte en la máxima dirección del PSOE entre congresos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso